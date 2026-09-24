Procesión de fieles católicos este viernes al santuario local de la Virgen del Rosario de San Nicolás

Se realizará este viernes 25 la tradicional procesión de fieles católicos hacia el santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, ubicado en El 30.

Cada 25 de septiembre, los fieles y devotos de la Virgen del Rosario de San Nicolás de Cipolletti marchan en procesión al santuario ubicado en el paraje de El 30.

Fieles católicos de Cipolletti participarán este viernes de una nueva procesión al santuario local de Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás , ubicado en el paraje El 30. Se trata de una muestra de devoción y fervor religioso ya arraigada en la grey cipoleña, que venera en la Virgen María la sagrada expresión del amor y la bondad divina.

La procesión iniciará su marcha hacia el santuario, ubicado en un predio rural propiedad de la familia Benítez, a las 14, en las afueras de la Escuela N°338, sita a la altura de Homero Manzi y Roberto Firpo, en las 1200 Viviendas.

La manifestación de fe estará encabezada en esta ocasión por el Padre Néstor Vicente, más conocido en la ciudad como Padre Pancho, religioso de larga y muy respetada trayectoria sacerdotal en Cipolletti.

La convocatoria a la procesión y misa de devoción a la Virgen del Rosario de San Nicolás ha sido formulada por la Comunidad Espíritu Santo, que pertenece a la Capilla Nuestra Señora del Carmen, de Cipolletti.

La organización de la actividad está a cargo de la Comunidad Espíritu Santo, que pertenece a la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, y que brinda su labor misionera y de compromiso espiritual en las 1200 Viviendas.

La procesión culminará con una misa

La procesión transitará por un recorrido de calles bien definido hasta el santuario de la Virgen del Rosario de San Nicolás, donde el Padre Pancho oficiará una misa, a las 16.

Está invitada a participar toda la grey católica de Cipolletti, a fin de "compartir juntos este encuentro de fe y devoción". El fervor mariano siempre está presente en el sentimiento de las personas de buena voluntad y de corazón abierto y consagrado a la la Virgen María, la Madre de Jesús, redentor y salvador de la humanidad.

En la historia eclesiástica se recuerda que en 1884 se inauguró el templo parroquial de San Nicolás de Bari, en la ciudad bonaerense de San Nicolás de los Arroyos. Ya avanzado el siglo XX, la señora Gladys Quiroga de Motta aseguró haber tenido visiones de la Virgen María bajo la advocación de la Virgen María del Rosario de San Nicolás. Las apariciones milagrosas se dieron, concretamente, a partir del 25 de septiembre de 1983.

Ritual cada 25 de septiembre

El reconocimiento del hecho sobrenatural por la Iglesia Católica se realizó por intermediación obispal y la aprobación del Vaticano el 25 de septiembre de 2016. El culto a Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás se ha consolidado como una de la expresiones de fe que más atracción genera en la feligresía de la Argentina.

Ana Rebolledo, referente de la Comunidad Espíritu Santo, indicó que "nosotros somos devotos de la Virgen, y todos los años vamos al santuario y seguiremos yendo". Destacó el hecho de que la familia de Juan Benítez, quien propició la existencia del espacio religioso, haya continuado la voluntad de mantener y conservar el lugar de peregrinación y devoción espiritual.

Apariciones y milagros

Señaló que "todos sabemos, quienes somos devotos, que la Virgen María es una sola, pero ha tenido distintas apariciones", como la que tuvo lugar en San Nicolás de los Arroyos. "Yo, como muchos, la aprendí a conocer y a querer a la Virgen de San Nicolás por la cantidad de cosas santas y milagros que ha hecho".

"Y soy muy devota siempre de la Virgen María, porque la sentimos nuestra madre y nuestra compañía y también nuestra guía espiritual en la vida", enfatizó.

Los participantes de la Comunidad Espíritu Santo llevan habitualmente adelante actividades de catequesis y misas en la Escuela 338 de las 1200 Viviendas. La Parroquia Nuestra Señora del Carmen a la que pertenece está ubicada en Arenales y Enrique Santos Discépolo.