El peronismo de Unidad Cipoleña intensifica su labor política local y en apoyo a María Emilia Soria

El peronismo nucleado en Unidad Cipoleña propicia actividades para fortalecerse políticamente y ampliar su respaldo a María Emilia Soria para la gobernación.

La dirigencia del peronismo que milita en Unidad Cipoleña le está imprimiendo celeridad a sus acciones. Ya han conversado con María Emilia Soria, su candidata a la gobernación, y ahora también hablarán con el referente partidario Albino Garrone.

El peronismo y los militantes de fuerzas aliadas que han conformado el nucleamiento Unidad Cipoleña se siguen consolidando como espacio alternativo para las elecciones municipales de 2027, año en el que también respaldarán como candidata a gobernadora a María Emilia Soria, a quien han invitado a venir a Cipolletti en cuanto su agenda y las circunstancias se lo permitan.

En lo inmediato, están organizando la presentación en la ciudad del intendente de General Enrique Godoy, el peronista Albino Garrone . El jefe comunal protagonizará así, el viernes 2 de octubre, una charla debate sobre "Los fondos de coparticipación provincial: su impacto en la ciudad". La propuesta se concretará, a partir de las 19, en las instalaciones del Almacén Cultural, en Ruta 22 y Mastrocola.

De acuerdo a información proporcionada por Unidad Cipoleña, la presencia de Garrone forma parte del objetivo de "generar un espacio para encontrarnos, escucharnos y conversar sobre los desafíos que tenemos por delante en nuestra provincia". Por ello, "nos encontramos en Cipolletti para debatir Río Negro".

Coparticipación y distribución de recursos

En esta ocasión, "la coparticipación y la distribución de los recursos serán el punto de partida para una discusión más amplia: el desarrollo de nuestras ciudades, las desigualdades entre regiones, el rol de los municipios y la necesidad de pensar un Río Negro con mayor equilibrio y oportunidades".

Así las cosas, Garrone estará en Cipolletti "para compartir su mirada y abrir una conversación que queremos construir entre todos y todas".

Los militantes del peronismo local y de fuerzas aliadas que conformaron Unidad Cipoleña impulsan y llevan a la práctica propuestas para consolidar su organización y ya cuentan con el apoyo de María Emilia Soria, intendenta de Roca y candidata a la gobernación.

Los integrantes de Unidad Cipoleña, pese a la reciente conformación del nucleamiento, están volcando grandes esfuerzos para afirmarse y consolidarse en la ciudad. Buscan ser una alternativa seria en las elecciones municipales del próximo año y tratarán, a la vez, de aportar un nutrido caudal de votos para María Emilia Soria, en la lucha por la gobernación.

Al efecto, ya mantuvieron, el jueves de la semana pasada, un primer encuentro con Soria. La actividad se llevó a cabo en General Roca, ciudad en la que la referente política transita su segundo mandato como jefa comunal.

Los desafíos del peronismo cipoleño

En un pronunciamiento emitido tras la reunión, los militantes del peronismo cipoleño y sus aliados expresaron que la conversación con la intendenta giraron en torno a "los desafíos que tenemos por delante y la provincia que queremos construir".

En la oportunidad, "pudimos contarle personalmente el trabajo que venimos haciendo desde Unidad Cipoleña: cómo nació este espacio, qué nos moviliza y cuál es nuestra mirada sobre el futuro de Cipolletti. Asimismo ratificamos ante ella el acompañamiento que ya habíamos expresado respecto de su candidatura a la gobernación de Río Negro".

Destacaron que en Soria "encontramos una muy buena recepción a nuestras propuestas y muchas coincidencias sobre algo que para nosotros es fundamental: la política tiene sentido cuando vuelve a estar cerca de la gente, escucha, planifica y se transforma en una herramienta para mejorar la vida de nuestras comunidades".

Una provincia que tenga un Estado presente

Todo ello por cuanto, en lo fundamental, "queremos una provincia que genere oportunidades, acompañe a quienes trabajan y producen, fortalezca sus ciudades y tenga un Estado presente allí donde se lo necesita".

Y en esto, además "queremos que Cipolletti sea protagonista del Río Negro que viene", por lo que "seguimos construyendo Unidad Cipoleña, con diálogo, trabajo y la convicción que nos acompaña desde el primer día: después de tanto esfuerzo, vivir mejor tiene que volver a ser posible".

Invitaron a María Emilia Soria

A todo esto, la dirigente del Movimiento Evita, Antonella Ramos, manifestó que en Unidad Cipoleña están interesados en que se concrete una visita de María Emilia Soria a Cipolletti en cuanto sea posible y se presente la ocasión. No se barajan fechas probables, porque todavía hay mucho camino que recorrer en estos tiempos preelectorales. Sin embargo, "será seguramente un encuentro con la militancia y sobre la base de la unidad más amplia", agregó.

Siendo Cipolletti "una de las ciudades más importantes de nuestra provincia", la roquense Soria "sabe y está en conocimiento de muchas cosas de nuestra comunidad. Además, nosotros al conversar con ella le comentamos las situaciones que está viviendo los vecinos y vecinas de los barrios y distintos problemas que están ocurriendo, como la situación de las cloacas, que está muy mal".