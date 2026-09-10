Unidad Cipoleña: de la periferia al centro y con una propuesta de una guardia urbana preventiva

Se presentó este miércoles el espacio político Unidad Cipoleña. Impulsará una labor de la periferia al centro y propone crear una guardia urbana preventiva.

En la ciudad, en estos tiempos preelectorales, ya se ha lanzado a la arena política Unidad Cipoleña, que buscará con su perfil propio captar la atención y el apoyo de los vecinos con miras a las elecciones municipales de 2027.

El nuevo espacio político Unidad Cipoleña realizó este miércoles su presentación ante la comunidad y lo hizo con una planteo que podría articularse como estrategia clave de un eventual gobierno municipal del sector: avanzar en una ciudad integrada "de la periferia al centro". Entre sus propuestas, figura en materia de seguridad la creación de una guardia urbana preventiva.

La presentación se concretó en instalaciones de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia, con participación de referentes del Movimiento Evita, Patria Grande, la agrupación Aluvión, las unidades básicas Cipolletti en Defensa del Proyecto Nacional y Popular (CPNP) y Cristina Fernández de Kirchner, junto a organizaciones y dirigentes de los ámbitos sindical, social y estudiantil, que forman parte de esta construcción.

Unidad Cipoleña se presentó como un nuevo espacio político con una amplia cantidad de propuestas y que presentará candidatos propios para las elecciones municipales de 2027.

Sobre la propuesta de pensar en una ciudad integrada de la periferia al centro, los presentes enfatizaron que "la idea supone incorporar a la planificación general de Cipolletti las necesidades de quienes encuentran mayores dificultades para acceder a los servicios, trasladarse, trabajar o realizar trámites".

Aclararon que en esta concepción aparecen contempladas "especialmente la Zona Norte, Rincón de las Perlas y la Margen Sur, pero también una mirada integral sobre la accesibilidad y la necesidad de que el transporte, los espacios públicos y los edificios de la ciudad puedan ser utilizados por todas las personas".

Proyecto de Unidad Cipoleña

Durante el acto de presentación, se destacó que "el objetivo" del conjunto de los integrantes de Unidad Cipoleña "es articular las capacidades y experiencias que cada organización viene desarrollando en el territorio para avanzar en un proyecto común para Cipolletti".

Por lo demás, entre las prioridades planteadas a las que apuntan para el Municipio se mencionaron el saneamiento, las calles, la iluminación, los desagües, el transporte, el acceso al suelo y la planificación del crecimiento urbano.

Guardia urbana preventiva

También se puso de relieve el tema de la seguridad, respecto del cual el espacio político planteó como una propuesta la creación de una guardia urbana preventiva, no policial y no armada, destinada a tareas de prevención, orientación y asistencia, además de la implementación de corredores seguros en entornos escolares y otros recorridos cotidianos.

Además, son ejes relevantes para el sector el trabajo y el desarrollo productivo, para lo que han preparado y ya disponen de propuestas vinculadas a la formación en oficios, el fortalecimiento de la producción y el comercio local, junto con políticas destinadas a las infancias, los clubes, la cultura, el deporte y el acompañamiento a las familias.

Construir de abajo hacia arriba

Los integrantes de Unidad Cipoleña se proponen construir su organización "de abajo hacia arriba" y sobre la base de consensos. Por tal motivo, consideraron conveniente señalar que todavía no existen candidaturas locales definidas para 2027 y que los nombres deberán surgir de los acuerdos que se construyan dentro del espacio, teniendo en cuenta la estrategia colectiva y la idoneidad para asumir cada responsabilidad.

Además, subrayaron que tanto el proyecto como las futuras candidaturas locales deben construirse desde Cipolletti y rechazaron la posibilidad de imposiciones externas.

Sin embargo, en el marco provincial, las cosas ya están definidas y es decisión de Unidad Cipoleña acompañar a la candidatura de María Emilia Soria a la Gobernación de Río Negro.