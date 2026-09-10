El frío no se quiere ir: qué dice el pronóstico para Cipolletti

El segundo fin de semana de septiembre tendrá bajas temperaturas. Se espera que la semana entrante, el clima templado vuelva a ser protagonista.

El frío no se quiere ir: qué dice el pronóstico para este fin de semana.

El pronóstico de la AIC y el SMN anticipa un jueves con nubes y viento fuerte en Cipolletti . En los próximos días, se anticipan un marcado descenso de la temperatura y lluvias leves y heladas.

El tiempo va a dar un vuelco en los próximos días. Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) , a la par de los partes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la zona, este jueves todavía se sostiene templado, pero el viernes ingresa una masa de aire antártico que trae viento intenso, lluvias débiles y un descenso térmico marcado. Recién para el sábado y el domingo se espera la mejora, aunque con heladas.

Jueves 10 de septiembre : cielo cubierto durante toda la jornada. La máxima llegará a 18° y la mínima será de 2°. El viento soplará del noroeste por la mañana con unos 12 km/h, pero rotará al sudeste por la noche con ráfagas que pueden llegar a los 54 km/h. Es la última jornada templada antes del cambio de tiempo.

Viernes 11 de septiembre: el día del cambio. Se esperan lluvias débiles y dispersas, con cielo mayormente cubierto hacia la noche. La temperatura se desploma: la máxima no pasará de los 7° y la mínima caerá a -5°. El viento del sudeste va a ser protagonista, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h tanto de día como de noche. Hay que abrigarse bien.

Sábado 12 de septiembre: llega la mejora. El cielo estará mayormente despejado durante todo el día. Igual, el frío se hace sentir: la máxima será de 9° y la mínima de -3°, con heladas en las madrugadas. El viento, en cambio, va a estar tranquilo, con apenas 11 a 13 km/h.

Domingo 13 de septiembre: el cielo se vuelve a nublar hacia la noche, con jornada mayormente cubierta a cubierta. La temperatura repunta un poco, con una máxima de 15° y una mínima de 0°. El viento del sur y del sudeste se reactiva, con ráfagas de hasta 39 km/h.

¿Qué hacer en caso de heladas?