El frío no se quiere ir: qué dice el pronóstico para Cipolletti
El segundo fin de semana de septiembre tendrá bajas temperaturas. Se espera que la semana entrante, el clima templado vuelva a ser protagonista.
El pronóstico de la AIC y el SMN anticipa un jueves con nubes y viento fuerte en Cipolletti. En los próximos días, se anticipan un marcado descenso de la temperatura y lluvias leves y heladas.
El tiempo va a dar un vuelco en los próximos días. Según el pronóstico extendido de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), a la par de los partes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para la zona, este jueves todavía se sostiene templado, pero el viernes ingresa una masa de aire antártico que trae viento intenso, lluvias débiles y un descenso térmico marcado. Recién para el sábado y el domingo se espera la mejora, aunque con heladas.
Te puede interesar...
Así viene la semana, día por día:
Jueves 10 de septiembre: cielo cubierto durante toda la jornada. La máxima llegará a 18° y la mínima será de 2°. El viento soplará del noroeste por la mañana con unos 12 km/h, pero rotará al sudeste por la noche con ráfagas que pueden llegar a los 54 km/h. Es la última jornada templada antes del cambio de tiempo.
Viernes 11 de septiembre: el día del cambio. Se esperan lluvias débiles y dispersas, con cielo mayormente cubierto hacia la noche. La temperatura se desploma: la máxima no pasará de los 7° y la mínima caerá a -5°. El viento del sudeste va a ser protagonista, con ráfagas que pueden superar los 60 km/h tanto de día como de noche. Hay que abrigarse bien.
Sábado 12 de septiembre: llega la mejora. El cielo estará mayormente despejado durante todo el día. Igual, el frío se hace sentir: la máxima será de 9° y la mínima de -3°, con heladas en las madrugadas. El viento, en cambio, va a estar tranquilo, con apenas 11 a 13 km/h.
Domingo 13 de septiembre: el cielo se vuelve a nublar hacia la noche, con jornada mayormente cubierta a cubierta. La temperatura repunta un poco, con una máxima de 15° y una mínima de 0°. El viento del sur y del sudeste se reactiva, con ráfagas de hasta 39 km/h.
¿Qué hacer en caso de heladas?
- Ropa de abrigo: Usá ropa adecuada que mantenga tus manos, cuello y cabeza protegidos así como también calzado cerrado.
- Alimentación: En épocas de bajas temperaturas, es fundamental alimentarse bien. Aumentá el consumo de proteínas (legumbres) y frutas ricas en vitamina C. Ingerí líquidos calientes para mantener la temperatura corporal.
- Chequear sistema de calefacción: Recordá que está prohibido usarlos para calefaccionar la casa.
Leé más
El tiempo cambia en Cipolletti: así estará este sábado y cuándo llegará el viento más fuerte
Cómo estará el tiempo en Cipolletti en las puertas del fin de semana
Se presentó Unidad Cipoleña y una de sus propuestas políticas es la creación de una guardia urbana preventiva
-
TAGS
- pronóstico
- Cipolletti
Noticias relacionadas
Lo más leído