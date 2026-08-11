El sueño, más cerca: Vecinos ya ofertan por terrenos municipales en ciudad rionegrina

Hasta el viernes hay tiempo de enviar la propuesta al Municipio. Los requisitos para participar, los valores que se manejan y todos los detalles.

El loteo está reservado a los inscriptos en el banco de tierra del Municipio.

El sueño de la casa propia puede empezar a tomar forma para un amplio número de rionegrinos. El Municipio de Catriel puso en marcha una nueva convocatoria, ofreciendo a los vecinos que estén inscriptos en el Banco de Tierras Municipal la posibilidad de acceder a un lote propio mediante venta directa. La recepción de ofertas estará habilitada desde el martes 11 hasta el viernes 14 de agosto.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda y ofrecer una alternativa accesible frente a los elevados costos del mercado inmobiliario privado. Según detalló el secretario de Obras Públicas del municipio, Matías Bustos , los interesados -tanto los que ya se encuentran inscriptos como aquellos que deseen iniciar el trámite por primera vez- podrán acercarse a la Dirección de Tierras y Catastro , ubicada en el Palacio Municipal, para retirar el pliego de condiciones y presentar su propuesta económica.

Los postulantes que ya participaron en convocatorias anteriores y no resultaron adjudicados podrán volver a presentarse . Asimismo, las autoridades informaron que se está notificando a las personas empadronadas a través de redes sociales y mensajes directos de WhatsApp.

Requisitos para participar

Para participar, las familias e individuos interesados deberán cumplir con las siguientes condiciones establecidas por la normativa municipal:

Acreditar al menos cinco años de residencia continua en Catriel

No poseer otros terrenos ni inmuebles a su nombre (situación que el municipio verifica mediante controles cruzados)

Entregar la ficha técnica junto al pliego firmado con la oferta económica antes del cierre del plazo, fijado para el viernes 14 de agosto.

Una vez elaborado el listado preliminar de potenciales adjudicatarios, se abrirá un período de impugnación de una semana. En caso de detectarse irregularidades o incumplimiento de las pautas, la adjudicación podrá ser revisada o anulada.

Precios, dimensiones y formas de pago

El valor final de cada terreno se determina a partir de un precio base por metro cuadrado, sobre el cual cada vecino formula una propuesta adaptada a su capacidad económica.

Las superficies de los lotes varían entre los 270 m² y los 300 m², según la ubicación. En tanto, las cotizaciones suelen oscilar entre los 2 y 7 millones de pesos, dependiendo de si la propuesta se realiza al contado o mediante financiación. Para esta convocatoria, se contempla la posibilidad de abonar el monto ofertado en hasta 18 cuotas mensuales posteriores a la entrega.

“Nosotros ponemos el valor por metro cuadrado y el vecino cotiza en relación con su economía. Hay vecinos que cotizan alrededor de seis o siete millones de pesos, otros que cotizan de contado y hay vecinos que realizan propuestas por dos o tres millones”, detalló Bustos al medio local Catriel25.

Desde el Ejecutivo municipal enfatizaron que, en caso de incumplimiento contractual en los pagos, la comuna recuperará la potestad sobre el terreno adjudicado.

Ubicación y servicios disponibles

Los terrenos puestos a disposición en esta etapa se encuentran localizados en un sector estratégico, aproximadamente a 400 metros de la Escuela Secundaria Río Negro (ESRN) N° 21.

En cuanto a la infraestructura, los lotes cuentan con servicios básicos de energía eléctrica y agua corriente. Además, algunos sectores disponen de mejoras en la red de gas natural, obra que se informa y cobra de forma diferenciada. El municipio confirmó que todos los predios son de propiedad municipal y cuentan con la debida seguridad jurídica y respaldo legal.

Consultas e inscripciones

Desde la Dirección de Tierras y Catastro alentaron a la comunidad a acercarse para resolver dudas y completar la documentación requerida. Además, las autoridades anticiparon que esta no será la última convocatoria del año, ya que se planifican nuevas etapas en los próximos meses para continuar ampliando la oferta de lotes en la ciudad.