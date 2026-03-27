Enzo Fullone celebró la anulación de la condena en el caso YPF

El legislador destacó el fallo judicial de carácter histórico y el ahorro de 18.000 millones de dólares.

El representante por Río Negro es integrante de la comisión de Energía en el Senado.

El senador nacional por la Libertad Avanza , Enzo Fullone celebró el fallo judicial que revoca la condena vinculada al caso YPF . Esta determinación de la Justicia evita el pago de 18.000 millones de dólares que pesaban sobre el país. El legislador destacó este fallo de carácter histórico y los beneficios que representa para el país.

“Esta decisión representa un respaldo significativo a la posición argentina y marca un precedente relevante en la defensa de los intereses nacionales en el ámbito internacional” expresó Fullone.

En esa misma línea, destacó el rol del presidente Javier Milei y las gestiones en el ámbito internacional para poner en valor nuestros recursos naturales y el patrimonio del país.

Enzo Fullone El senador celebró que el fallo marca un precedente relevante en la defensa de los intereses nacionales en el ámbito internacional. Gentileza HSN

“Es hora de que todos reconozcamos la labor del Presidente y de todo el equipo de trabajo, quienes actuaron con firmeza y compromiso para resguardar los recursos y el patrimonio del país”, agregó el senador por Río Negro.

El legislador reconoció al fallo como el resultado que fortalece la seguridad jurídica y reafirma la importancia de una defensa sólida y estratégica en los procesos que involucran al Estado argentino.