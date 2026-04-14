Alberto Weretilneck salió a captar inversiones y mostró el "modelo Río Negro" ante empresarios

El gobernador expuso en AmCham las claves para atraer capitales: baja de impuestos, seguridad jurídica y un fuerte impulso a la energía.

El gobernador expuso las políticas que impulsa Río Negro para atraer inversiones. Foto: Gentileza.

El gobernador expuso las políticas que impulsa Río Negro para atraer inversiones. Foto: Gentileza.

El gobernador de Río Negro , Alberto Weretilneck , participó de la AmCham Summit 2026 , donde presentó el modelo que impulsa la provincia para atraer inversiones y posicionarse en el escenario internacional.

Durante su exposición, remarcó que el eje está puesto en estabilidad política, previsibilidad económica y seguridad jurídica , como condiciones centrales para el desarrollo.

Weretilneck destacó que la provincia avanza con medidas concretas para incentivar al sector privado, entre ellas:

Reducción del 60% en Ingresos Brutos para consumos de energía

Creación de nuevas áreas industriales con beneficios fiscales

Herramientas como el FOGARIO y la Agencia de Desarrollo Económico

“Buscamos garantizar reglas claras y sostenidas en el tiempo”, aseguró el mandatario.

Energía, minería y producción: los ejes

El gobernador afirmó que Río Negro ya juega un rol clave en el desarrollo energético regional, al formar parte de lo que definió como “el hub energético más importante de América Latina”.

Además, resaltó la diversificación productiva de la provincia, con sectores como como el turismo, la producción agropecuaria, la minería y la energía.

En este último punto, anticipó un dato fuerte: la primera exportación de oro y plata desde la mina Calcatreu.

Competencia entre provincias por inversiones

En el plano federal, Weretilneck advirtió que las provincias están entrando en una competencia directa para atraer inversiones, más que en acuerdos fiscales conjuntos.

De todos modos, valoró la cooperación regional como herramienta para potenciar el crecimiento.

La infraestructura, la deuda pendiente

El mandatario también puso el foco en la necesidad de mejorar la infraestructura para ganar competitividad.

“La clave está en fortalecer rutas, energía y ferrocarriles para bajar costos”, planteó.

Un escenario de peso empresarial

La AmCham Argentina organiza este encuentro, considerado uno de los más importantes del país, que reúne a empresarios, funcionarios y referentes sociales en la Centro de Convenciones de Buenos Aires, con el objetivo de discutir cómo construir “Una Argentina federal en desarrollo”.

Allí, Weretilneck compartió panel con sus pares de Entre Ríos, Rogerio Frigerio; y de Mendoza, Alfredo Cornejo, en un espacio clave para mostrar el potencial productivo de las provincias.

Antes de finalizar, el Gobernador planteó que “el país productivo es el país de las provincias” y remarcó la importancia de avanzar en un esquema que fortalezca las autonomías provinciales con el objetivo de impulsar mayores inversiones y crecimiento.