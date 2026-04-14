Alberto Weretilneck anunció un megaproyecto de GNL: inversión millonaria y promesa de empleo

El gobernador confirmó un acuerdo por más de USD 15.000 millones y aseguró que Río Negro será clave en la exportación de gas al mundo.

El gobernador de Río Negro firmó un acuerdo con Southern Energy (SESA) y San Matías Pipeline. Foto: Gentileza.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , anunció a través de sus redes sociales la firma de un acuerdo para avanzar con un ambicioso proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) en la provincia.

Según detalló, la iniciativa contempla una inversión superior a los 15.000 millones de dólares , con el objetivo de posicionar a la región como un actor clave en el mercado energético internacional.

El mandatario remarcó que el proyecto se apoya en un esquema de estabilidad fiscal, previsibilidad y seguridad jurídica , condiciones que consideró fundamentales para atraer capitales.

“Río Negro ofrece reglas claras para invertir y crecer”, aseguró. Además, destacó que el desarrollo implicará más de 490 millones de dólares destinados a infraestructura y servicios, con impacto directo en la provincia.

De Vaca Muerta al mundo

Uno de los puntos centrales del proyecto será el traslado del gas desde Vaca Muerta hasta la costa rionegrina.

Allí, el recurso será procesado mediante buques de GNL para su posterior exportación. "Vamos a llevar el gas de Vaca Muerta hasta la costa rionegrina, procesarlo con buques de GNL y exportarlo al mundo", adelantó el gobernador.

El proyecto prevé la instalación de 2 buques de licuefacción en el Golfo San Matías, que transformarán el gas en GNL para exportarlo. Adelantaron que el primero empezará a operar en septiembre de 2027, mientras que el segundo lo hará en el segundo semestre de 2028.

Para llevar a cabo este proceso, informaron que se construirá un gasoducto de 471 kilómetros para conectar Vaca Muerta con la costa rionegrina, completando el circuito desde la producción hasta la exportación.

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"Es un antes y un después para Río Negro, nos vamos a convertir en la puerta de salida de la energía argentina al mundo, y vamos a consolidarnos con un rol estratégico para el desarrollo energético del país y en la exportación de GNL”, afirmó Weretilneck.

Un proyecto conjunto

El acuerdo involucra al Gobierno Nacional, la provincia de Neuquén y empresas del sector como YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. También participa el gobernador neuquino Rolando Figueroa.

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Los beneficios económicos

Con respecto a los beneficios económicos, detallaron:

U$S 55 millones en 20 años en concepto de canon, regalías y tasas de fiscalización, control y ambiente.• U$S 36 millones de aporte comunitario por única vez, destinados a seguridad, salud e inversiones para la comunidad.

en 20 años en concepto de canon, regalías y tasas de fiscalización, control y ambiente.• U$S 36 millones de aporte comunitario por única vez, destinados a seguridad, salud e inversiones para la comunidad. Un aporte anual contingente, atado al precio internacional del GNL, que permitirá mayores ingresos en función del desarrollo del proyecto.

Además de garantizar reglas claras y previsibilidad para las inversiones, el acuerdo incorpora compromisos ambientales, como el monitoreo permanente de la zona costera del Golfo San Matías, asegurando un desarrollo con control y cuidado de los recursos.

"Río Negro tiene con qué"

En el cierre de su mensaje, Weretilneck fue contundente sobre el camino elegido: “Previsibilidad para invertir, desarrollo para crecer. Río Negro tiene con qué”.

En ese sentido, destacó que impulsará nuevas fuentes de empleo directo e indirecto, con prioridad para trabajadores y proveedores locales, tanto en la etapa de obra como en la operación.

“Estamos generando las condiciones para que esta inversión se traduzca en trabajo real para nuestra gente, en más actividad económica y en nuevas oportunidades, siempre defendiendo la prioridad para trabajadores y empresas rionegrinas”, comentó el Gobernador.

En ese sentido, informaron que el consorcio Southern Energy (integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG) invertirá más de U$S 15.000 millones para operar los 2 buques, con una capacidad de producción de 6 millones de toneladas anuales de GNL.