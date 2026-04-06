Controles por Semana Santa destapan vehículos con anomalías y una ola de alcoholemias positivas

Operativos en toda la provincia dejaron secuestros, retenciones y casos de documentación falsa. También hubo múltiples alcoholemias positivas.

Los controles se desarrollaron en distintas localidades de la provincia. Foto: Gentileza.

Durante el fin de semana largo , distintos puntos de Río Negro fueron escenario de intensos controles vehiculares que arrojaron resultados contundentes .

Los procedimientos estuvieron a cargo del personal verificador del Departamento Sustracción Automotores , con intervención de la Justicia en los casos detectados .

Uno de los procedimientos más relevantes ocurrió el jueves en Viedma , donde se controlaron 58 vehículos . Allí se detectó una camioneta cuyo motor no coincidía con los datos registrados en el sistema oficial, por lo que se dispuso su retención preventiva.

En General Roca, en tanto, un operativo del sábado terminó con el secuestro de un vehículo cuyo número de motor estaba ilegible. La conductora fue imputada tras la intervención de la Fiscalía.

Ese mismo día, en Catriel, los efectivos identificaron un automóvil con una cédula presuntamente falsa, sin medidas de seguridad, aunque con numeración original en el rodado.

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Secuestros y causas judiciales

Como resultado global de los controles del Departamento Sustracción Automotores, se concretaron dos secuestros y una retención preventiva.

Todos los procedimientos quedaron bajo la órbita de la Justicia, que ahora deberá avanzar en cada una de las causas.

Cinco Saltos: múltiples alcoholemias positivas

En paralelo, en Cinco Saltos se desplegaron operativos conjuntos entre la Comisaría 7ª, Tránsito municipal y personal de BMA.

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Los resultados también fueron contundentes:

Cinco vehículos secuestrados (cuatro por alcoholemia positiva y uno por falta de documentación)

Seis motocicletas retenidas (cuatro por alcoholemia, una por falta de papeles y otra por caño de escape libre)

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Un fin de semana con controles reforzados

El balance general deja en evidencia el refuerzo de los controles durante el fin de semana largo, con foco en la prevención de delitos y la seguridad vial.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos continuarán en toda la provincia para detectar irregularidades y reducir riesgos en las rutas.