Municipales de Cipolletti rechazaron la propuesta salarial

La asamblea general de trabajadores municipales votó en contra de la oferta del Ejecutivo. ¿Qué plantearon y cuánto había ofrecido el Municipio?

El gremio municipal mayoritario rechazó la propuesta ofrecida por el ejecutivo en el marco de la mesa salarial.

El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales ( SOYEM ) de Cipolletti formalizó el rechazo unánime a la propuesta salarial presentada por el Poder Ejecutivo Municipal en el marco de la paritaria de junio de 2026. A través de una nota dirigida al intendente Rodrigo Buteler , el gremio comunicó la resolución adoptada en Asamblea General de Trabajadores Municipales, con representantes de todas las áreas del municipio.

La conducción sindical encabezada por el secretario general Marcelino Jara , fundamentó el rechazo en que los tramos de actualización bimestral ofrecidos por el Ejecutivo —basados en la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor ( IPC ) del INDEC para los bimestres de abril/mayo, junio/julio y agosto/septiembre— resultan completamente insuficientes para compensar el grave deterioro del poder adquisitivo de la familia municipal.

El gremio señaló además que la propuesta dejaba sin cobertura salarial los meses de octubre y noviembre, postergando cualquier instancia de revisión hasta diciembre. Según SOYEM, una pauta salarial no puede evaluarse de manera aislada si no contiene, en simultáneo, respuestas concretas a los reclamos históricos y estructurales que afectan directamente la dignidad laboral de los trabajadores municipales y sus beneficios cotidianos.

Paritaria municipales El Ejecutivo ofreció una actualización del 4,79% sobre los básicos vigentes a mayo. (Foto: archivo) Archivo

Qué ofreció el Ejecutivo en la mesa paritaria

La reunión paritaria se celebró el 19 de junio, con la participación del secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, y la secretaria de Economía y Hacienda, Isabel Tipping, junto a representantes de los gremios UPCN, ATE, SOYEM y Sitramuci. El municipio formuló una propuesta estructurada en tres tramos bimestrales, todos atados a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC.

El primer tramo correspondió al bimestre abril/mayo de 2026, con una actualización del 4,79% sobre los básicos vigentes al mes de mayo, liquidable con los sueldos de junio. El segundo tramo replicó la misma metodología para el bimestre junio/julio, con liquidación en agosto; y el tercero para agosto/septiembre, con liquidación en octubre.

El Ejecutivo incorporó también el pago del aguinaldo junto con los haberes de junio, y fijó una instancia de revisión para la primera quincena de diciembre de 2026, momento en que las partes evaluarían la evolución macroeconómica, los recursos municipales y la inflación acumulada.

Los puntos irrenunciables que el sindicato pone sobre la mesa

Junto al rechazo, la asamblea general ratificó un pliego de condiciones que consideró indispensable para retomar el diálogo en las mesas de negociación colectiva. El primero de los reclamos apunta al inicio inmediato de un nuevo proceso de pase a planta permanente, destinado a garantizar la estabilidad laboral definitiva de quienes cumplen funciones de manera idónea y continua.

El segundo punto exige la recategorización del personal de planta permanente, entendida como un ordenamiento justo para quienes llevan años sin reconocimiento de carrera administrativa, antigüedad y esfuerzo acumulado, incluyendo a los próximos a jubilarse. A esto se suma el reclamo por el pase a contrato de los trabajadores eventuales, como mecanismo para eliminar la precarización interna y otorgar previsibilidad a los sectores más vulnerables del escalafón municipal.

firma loteos muni cipolletti SOYEM rechazó la propuesta a la espera de una instancia superadora.

Otros reclamos estructurales que el gremio no resigna

Soyem también reclamó el pago correcto del concepto por título secundario, en cumplimiento de la normativa vigente que reconoce la formación del agente. La aplicación extensiva del refrigerio fue otra de las exigencias: el sindicato sostiene que numerosos trabajadores que legítimamente corresponde que lo perciban hoy se ven privados de ese beneficio, en franca contradicción con el estatuto.

A esos puntos se agregan la implementación de un Plan de Retiro Voluntario con condiciones dignas para quienes deseen acogerse de forma optativa, y el avance en la declaración de insalubridad laboral para sectores operativos expuestos a tareas de alto riesgo y desgaste físico y ambiental.