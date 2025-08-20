Municipio y gremios avanzan con los loteos para empleados y SOYEM reclama información

El Ejecutivo y los gremios avanzaron en la mesa de trabajo sobre los loteos para empleados. SOYEM reclama información para la paritaria de este jueves.

Esta semana se reunieron los gremios y el Ejecutivo de Cipolletti en mesa de trabajo para delinear temas de interés.

Esta semana se llevó adelante una nueva reunión entre el Ejecutivo municipal de Cipolletti y los gremios que nuclean a los trabajadores, en el marco de la mesa de trabajo conformada para avanzar en distintos temas de agenda común. Entre los puntos más destacados estuvo la planificación del proyecto de loteos con fines habitacionales para personal municipal , una propuesta anunciada tiempo atrás por el Municipio y que comienza a tomar forma a través de este espacio de diálogo y coordinación.

Si bien aún restan definiciones concretas, el encuentro permitió delinear los primeros pasos organizativos y fijar los lineamientos que guiarán la futura implementación. La mesa, según lo establecido en el acta, será el ámbito central de coordinación, consensos y definición de estrategias, con participación tanto técnica como jurídica en cada etapa.

Durante la reunión se acordó la designación de referentes por parte de cada gremio para el tratamiento del proyecto. En ese sentido, el Soyem informó que ya cuenta con su representante designado, mientras que el resto de las entidades deberá definirlo en los próximos encuentros.

Otro de los puntos centrales fue la construcción de un perfil de beneficiario que establezca los criterios de inclusión. Este será definido de manera consensuada, considerando aspectos sociales, laborales y la antigüedad de los trabajadores.

Marcelino Jara Soyem .jpg El dirigente Marcelino Jara espera una pronta discusión salarial. Gentileza

Asimismo, se decidió avanzar en la elaboración de un sistema de puntaje y reglamento de adjudicación. La idea es contar con un mecanismo objetivo y transparente que priorice a los trabajadores de acuerdo con parámetros claros, además de establecer un procedimiento ordenado de inscripción, evaluación y adjudicación de lotes, junto con las obligaciones de los beneficiarios.

El acta también dejó asentado que el Ejecutivo municipal tendrá la responsabilidad de realizar las averiguaciones necesarias en materia legal y urbanística, con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la formalización del proyecto habitacional.

Consultado por LM Cipolletti, el secretario general de Soyem, Marcelino Jara, prefirió no brindar mayores detalles más allá de lo que figura en el acta, al entender que se trata de “un tema delicado” que requiere avanzar con cautela y preservar las negociaciones.

ECP MUNICIPALIDAD (3).JPG Hoy a las 10, los gremios municipales reanudan el cuatro intermedio con el Ejecutivo. Estefania Petrella

El foco en la paritaria municipal

Otro de los temas que concentró la atención gremial tiene que ver con la mesa paritaria, que se realizará este jueves en horario a confirmar. Allí se espera que el Ejecutivo presente una propuesta formal sobre recomposición salarial y condiciones laborales.

En la previa, el gremio SOYEM presentó un pedido formal de información a la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad. El objetivo es contar con datos actualizados sobre la planta de personal para sustentar los planteos en la mesa de negociación. Entre los puntos solicitados se destacan:

Planta Municipal actualizada y subdividida en permanentes, contratados y eventuales.

Cantidad de trabajadores con más de 5 años de antigüedad.

Cantidad de empleados que perciben título secundario, terciario y universitario, discriminado por nivel.

Cantidad de trabajadores que perciben el concepto de refrigerio, subdividido por áreas de trabajo.

Nómina de eventuales que pasaron a contrato durante 2025, con detalle de antigüedad y lugar de trabajo.

Cantidad de trabajadores próximos a jubilarse en los próximos 5 años.

Según explicó Jara, hasta el momento no hubo confirmación del Municipio respecto a la entrega de esta información: “Nunca tuvimos esos datos, pero son fundamentales porque sirven para un montón de planteos que venimos haciendo hace rato”.

El dirigente recordó que SOYEM cuenta actualmente con unos 400 afiliados activos, lo que lo posiciona como el gremio mayoritario dentro de la Municipalidad de Cipolletti.

solictud gremios a ejecutivo

Expectativas y próximos pasos

Con los loteos en proceso de planificación y la paritaria en agenda inmediata, los gremios municipales atraviesan una semana clave. Mientras la mesa de trabajo comienza a dar sus primeros resultados, el pedido de información de SOYEM marca la relevancia de contar con datos precisos y actualizados sobre la realidad de los trabajadores, para que las negociaciones no solo giren en torno a números generales sino también a situaciones concretas que atraviesa la planta municipal.

El jueves será el turno de escuchar la propuesta del Ejecutivo, en un contexto donde la expectativa gremial se centra en mejoras salariales, estabilidad laboral y beneficios que impacten directamente en los más de mil empleados que sostienen la estructura administrativa y de servicios de la ciudad.