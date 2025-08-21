Fuerte explosión cerca del puente carretero: qué pasó
Los vecinos del barrio Confluencia Rural dieron cuenta de un estruendo que sacudió los vidrios de las viviendas.
Este jueves por la tarde se registró una explosión en instalaciones de la Central Térmica Alto Valle, cerca del puente carretero Neuquén-Cipolletti. Fuentes del lugar confirmaron a LMNeuquén del siniestro y aseguraron que no hay personas heridas.
Por otra parte, desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) aseguraron a este medio que no hubo afectación de sus instalaciones por tanto no hubo inconvenientes en el sistema ni en el servicio.
Los vecinos de la zona aseguraron que se sintió un estruendo muy fuerte que sacudió las casas, principalmente en zona de barrio Confluencia Rural. "Se sintió fuerte. Hubo como una estampida que movió todos los vidrios", contó un vecino.
Algunos frentistas contaron a LMNeuquén que "salió un fuerte vapor rojo" tras el ruido.
Noticia en desarrollo.-
