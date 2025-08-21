El clima en Cipolletti

icon
18° Temp
19% Hum
Cipolletti
LMCipolletti explosión

Fuerte explosión cerca del puente carretero: qué pasó

Los vecinos del barrio Confluencia Rural dieron cuenta de un estruendo que sacudió los vidrios de las viviendas.

Fuerte explosión cerca del puente carretero: qué pasó

Este jueves por la tarde se registró una explosión en instalaciones de la Central Térmica Alto Valle, cerca del puente carretero Neuquén-Cipolletti. Fuentes del lugar confirmaron a LMNeuquén del siniestro y aseguraron que no hay personas heridas.

Por otra parte, desde el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) aseguraron a este medio que no hubo afectación de sus instalaciones por tanto no hubo inconvenientes en el sistema ni en el servicio.

Te puede interesar...

Los vecinos de la zona aseguraron que se sintió un estruendo muy fuerte que sacudió las casas, principalmente en zona de barrio Confluencia Rural. "Se sintió fuerte. Hubo como una estampida que movió todos los vidrios", contó un vecino.

Algunos frentistas contaron a LMNeuquén que "salió un fuerte vapor rojo" tras el ruido.

Noticia en desarrollo.-

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

Lo más leído

+E

Rojo

PAÍS

Naranja

+P

Verde Oscuro

DEPORTES

Verde