Incendio en el basural: aseguran que fue intencional

El fuego comenzó este miércoles en horas de la noche y durante toda la jornada han estado trabajando para sofocarlo.

Un incendio se registró en el basurero a cielo abierto ubicado en la zona norte de Cipolletti , en las inmediaciones del Barrio El 30. El fuego comenzó ayer en horas de la noche , cuando iniciaron pequeños focos de fuego que aún trabajan para sofocarlos.

El siniestro comenzó anoche a las 23:00 horas cuando el fuego dio comienzo en la montaña de residuos de la localidad. La humareda que provocó el inicio del siniestro, se desplegó cuando los trabajadores del basural todavía estaban en su jornada laboral . Por eso comenzaron las tareas para sofocarlo de forma inmediata.

El secretario de Servicios Públicos, Adrián Artero aseguró que creen que el incendio fue intencional ya que comenzó en horas de la noche, cuando no impactan factores externos como el sol o el viento.

Continúa el fuego en el basural luego de varios días

“El foco en realidad fue intencional porque se inició a las 11 de la noche, la gente del basurero había parado a comer, cuando comenzó el fuego muy tranquilo y a los 45 minutos se había desplegado un fuego bárbaro” indicó Artero.

El fuego comenzó lentamente con pequeños focos, pero avanzó con rapidez hacia otros sectores de los desperdicios. Desde la Municipalidad destacaron que pasaron varios meses sin tener problemas de quema de basura. Por eso actualmente los empleados del basural trabajan con máquinas y tres camiones de agua para sofocar el foco.

Incendio basural 111222 B.jpeg El incendio comenzó a las 23:00 horas y se desplegó rápidamente.

“Lo llevamos bien controlado, pero el problema viene por otro lado, no es por falta de mantenimiento ni de trabajo en el basural. Lo que pasa es que cuando se desata, se desata mal. Ahora estamos trabajando con las máquinas y tapando para que no siga humeando” agregó funcionario.

El fuego se centraliza en un solo foco, pero las ráfagas de viento que tuvieron lugar hoy en horas de la tarde, complicaron las tareas para sofocar definitivamente la humareda. Los trabajadores del basural intentan apagar el fuego con una máquina de tres camiones de agua.

Incendio basural El incendio ya está controlado pero resta apagar el fuego definitivamente.

“Es un solo foco pero está controlado. No es una cuestión de fermentación o lo que pasa en el verano con aerosoles y otros elementos que explotan. Lamentablemente hoy tuvimos este viento que nos complica pero estamos trabajando con las máquinas y camiones sofocando” indicó Artero.

El fuego se desató en una chacra y sospechan que fue un atentado

El incendio se desató en medio de la finca, entre perales y manzanos. Destruyó más de 100 postes de espalderas, por lo que en la próxima temporada no podrán producir.

Un llamativo y voraz incendio que se desató en una chacra de Allen afectó algo más de 12 hectáreas y provocó la pérdida de algunos frutales y cerca de 100 postes de espalderas, lo que impedirá que esta próxima temporada puedan producir peras y manzanas, como estaba proyectado.

Incendio chacra Allen 5.jpeg Sospechan que el incendio en la chacra de Allen fue un atentado.

El siniestro ocurrió la tarde del martes 12 de agosto y para los damnificados, la familia Fernández Carro, fue un hecho intencional, pero no pueden señalar responsables. Hicieron una denuncia y la investigación que ya está en marcha debería confirmar la hipótesis, o en todo caso descartarla.

Ellos no estaban en la finca cuando se desataron las llamas. Fueron urgente ni bien los alertaron. Cuando llegaron ya se había propagado por un amplio sector y se sumaron a los Bomberos Voluntarios de Allen que trabajaban en la contención.