Aprender un oficio y trabajar por tu cuenta: un sueño que no queda tan lejos

El Instituto Técnico de Oficios Celsius brinda curso con salida laboral. Recientemente inauguró su nueva sede de Cipolletti.

El Instituto Celsius inauguró su nueva sede en la calle España 149. Ofrece curso de capacitación con rápida salida laboral.

El sueño de aprender un oficio e insertarse en el mercado laboral de manera independiente puede hacerse realidad en Cipolletti.

El Instituto Técnico de Oficios Celsius ofrece un abanico de cursos de capacitación tanto presenciales como online en especialidades que han alcanzado una gran demanda en los últimos años , además de ser bien remunerados.

Instalación de Durlock, construcción en seco; reparación de celulares, colocación y arreglo de aires acondicionado y electricidad domiciliaria son las opciones que ofrece el establecimiento dirigido por Belén Montes de Oca y su esposo Gonzalo Ramírez , ambos docentes universitarios con amplia experiencia pedagógica.

Instituto Celsius 4

Lo particular de la propuesta, es que además de la parte técnica también se abordan aspectos clave para que el alumno adquiera herramientas para desarrollar con éxito un emprendimiento empresarial, como educación financiera, presentación de proyectos, ventas y comunicación del servicio que se plena a ofrecer.

Celsius es una franquicia que nació en Córdoba en 2009 con el objetivo de brindar capacitaciones con salida laboral. A lo largo de estos 16 años se han profesionalizado miles de personas en las distintas sedes que la institución posee en todo el país.

“Formación que cambia tu vida”, señala el eslogan de la academia, que en sus redes sociales aparecen testimonios de egresados que destacan que atravesaron un antes y un después de haber adquirido los conocimientos.

La apertura y los primeros egresados

En Cipolletti el instituto comenzó a funcionar en 2020, justo cuando irrumpió la pandemia de COVID, en dependencia del Cámara de Comercios cipoleña. Fue todo un desafío para el matrimonio porque tras cumplir con los trámites administrativos armaron un cuerpo de profesores, pero debieron adaptarse a las restricciones de entonces. Pero salieron airosos.

Recientemente se mudaron a un amplio edificio ubicado en la calle España 149, el que están remodelando para poner en funcionamiento tres aulas y otras dependencias para las clases prácticas y áreas administrativas.

“Nos inspiró la posibilidad de acercar capacitaciones que permitan ayudar a realizar a las personas, enseñarle nuevas capacidades para desempeñarse en oficios en los que hay una elevada demanda de mano de obra”, sostuvo Ramírez.

E.C.P CELSIUS (17) Belén Montes de Oca y su esposo Gonzalo Ramírez, ambos docentes universitarios, están al frente del Instituto Celsius, en Cipolletti. Estefania Petrella

Destacó que los resultados comenzaron a notarse no mucho después. Cuentan con egresados que se han incorporado a la anhelada actividad petrolera y otros que han iniciado emprendimientos comerciales o se desempeñan como especialistas en el campo privado.

Actualmente tiene 160 alumnos, pero con la ampliación edilicia el número podrá incrementarse próximamente, dado que proyectan incorporar nuevos cursos.

“Queremos convertirnos en referentes en educación en oficios para que cada estudiante pueda multiplicar sus recursos mediante el saber hacer”, resaltó Montes de Oca, licenciada en publicidad de profesión y reconocida por su labor en Lalcec.

Extensión de los cursos y costos

Los cursos tiene distintas extensiones, de 3, 4 o 5 meses, a elección del alumno. Las clases son semanales e incluye jornadas teóricas y prácticas.

El costo de inscripción es de 80 mil pesos y las cuotas mensuales arrancan en 80 mil pesos. Hay opciones intensivas que tienen un valor más elevado.

Instituto Celsius 5

La capacitación de instalación de aires acondicionado es una de las más requeridas, y es también un servicio con una demanda creciente en el mercado. Porque no solo se considera la colocación, sino también el mantenimiento de los equipos. Además firmaron un convenio con la Cámara Argentina de Calefacción Aire Acondicionado y Ventilación, por lo que se otorga una matrícula.

Además de la alternativa presencial Celsius ofrece la posibilidad de participar en capacitaciones online. Para ello hay que ingresar www.celsiusinstituto.com.