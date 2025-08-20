El fuego causó graves pérdidas en una chacra y sospechan que fue un atentado

El incendio se desató en medio de la finca, entre perales y manzanos. Destruyó más de 100 postes de espalderas, por lo que en la próxima temporada no podrán producir.

Un llamativo y voraz incendio que se desató en una chacra de Allen afectó algo más de 12 hectáreas y provocó la pérdida de algunos frutales y cerca de 100 postes de espalderas , lo que impedirá que esta próxima temporada puedan producir peras y manzanas, como estaba proyectado.

El siniestro ocurrió la tarde del martes 12 de agosto y para los damnificados, la familia Fernández Carro , fue un hecho intencional , pero no pueden señalar responsables . Hicieron una denuncia y la investigación que ya está en marcha debería confirmar la hipótesis, o en todo caso descartarla.

Ellos no estaban en la finca cuando se desataron las llamas . Fueron urgente ni bien los alertaron. Cuando llegaron ya se había propagado por un amplio sector y se sumaron a los Bomberos Voluntarios de Allen que trabajaban en la contención.

Incendio chacra Allen 5.jpeg

“Recién a las 9 de la noche lo pudimos apagar. Más de seis horas estuvimos luchando”, destacó Daniela, que precisó que la propagación fue rápida, debido a que había pastizales crecidos.

Las fotos y videos que tomaron muestran la magnitud del episodio y el esfuerzo que requirió para apagarlo.

Para ellos resultó muy sospechoso que el fuego se iniciara en el medio de la chacra, donde no hay nada material que permita pensar que pueda hacer estallar un foco. Además el clima estaba fresco y tampoco se registró una tormenta con rayos, que suelen ser causante de incendios rurales.

Incendio que se desató en una chacra sospechan que fue intencional

La presunción de que no fue un hecho accidental la acentúan en el hecho de que la propiedad no da por ningún lado a ninguna calle, sino que está ubicada en el medio de otras chacras, por lo que el acceso es más engorroso.

Pero esos indicios se suma también que al día siguiente se volvió a prender fuego en otro cuadro que no había sido alcanzado.

El sueño de volver a producir

La chacra donde ocurrió el siniestro está ubicada al norte de la Ruta Nacional 22 en cercanías al límite con General Roca. Es una herencia familiar, y en este caso asumieron el manejo hace cerca de un año, contó Daniela. Como estaba fuera de producción la acondicionaron para reactivarla, por lo que volcaron una inversión importante. Entre otras obras colocaron un nuevo alambrado en la parte perimetral, ya que era un terreno abierto.

De todos modos se habían metido intrusos. Fue hace unas semanas y les robaron herramientas, que son necesarias para la labor rural. En otra ocasión encontraron una rastra que habían acomodado para llevársela. Se trata de un aparato que enganchado al tractor prepara el terreno.

Pese a todo tenían proyectado trabajar la chacra la próxima temporada, pero el incendio frustrará el plan, al menos la cosecha que se avecina.

Aguardan los resultados de periciales

Daniela indicó que hicieron la denuncia policial para que se investigue el hecho y poder ubicar a los autores. El aporte de vecinos podría ser de valor para la pesquisa. El personal de Bomberos hizo pericias, las que deberán aportar datos relevantes para la causa. Están a la espera de esos resultados.