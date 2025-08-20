Operativo relámpago: motoqueros se juntaron en la plaza de Cipolletti y cayó la policía

El Municipio recibió una denuncia por ruidos molestos y en minutos organizaron el operativo de control junto con motos y patrulleros de la Policía.

Personal policial y del área de Tránsito municipal participaron en el operativo relámpago que se hizo en la plaza San Martín.

Un numeroso grupo de fanáticos y fanáticas de las motos se reunieron el martes por la noche en la esquina de España y Roca, en la plaza San Martín , en el mismo lugar donde la semana pasada se realizó un operativo de control que terminó con el secuestro de 20 vehículos.

Compartían unos mates y se entregaron a charlar animadamente mientras sonaba a todo volumen la música desde un auto equipado con un dispositivo de sonido poderoso.

Franco, uno de los participantes del encuentro, dijo que son integrantes de Maltidos Team ( malditos_.team en Instagram), una agrupación de motociclistas de distintos puntos de la zona que suelen reunirse para pasar el rato juntos.

Opertivo motos plaza 4

La presencia de los motoqueros no dejó de llamar la atención a los transeúntes y vecinos, dado que eran poco más de 20 rodados que habían estacionado uno al lado del otro, junto al coche que sonaba como un boliche.

“Nos juntamos para conversar y compartir experiencias, sin intención de molestar a nadie. Somos rigurosos con nuestros miembros. No aceptamos caños de escape libre, ni motos sin papeles o de dudosa procedencia”, sostuvo el muchacho.

En eso estaban cuando apareció una nutrida comisión de policías de la Comisaría Cuarta y de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) acompañados de agentes de Tránsito municipal, quienes procedieron a requerirles la documentación personal y de los rodados.

Operativo sorpresa de motos en cipo

LMCipolletti fue testigo de ese momento que, en principio, generó momentos de tensión.

Desde el Municipio se informó que se trató de un procedimiento relámpago que se organizó en pocos minutos, luego de que recibieran una denuncia por ruidos molestos.

Secuestraron el auto de la música y dos motos

No dejó de sorprender en la verificación de los rodados el potente equipo de sonido de Volkswagen Gol, que exhibía en el baúl una decena de parlantes de distintos tamaños.

Ese auto fue secuestrado por violar el Código Contravencional, puntualmente el capítulo que sanciona las perturbaciones al orden público, informaron fuentes policiales.

Opertivo motos plaza auto

Además también incautaron dos motos: una marca Gilera VC150 sin dominio visible, de la que además no apareció su propietario, y otra Honda XR150, debido a la falta de seguro obligatorio.

El operativo se realizó en el marco de las acciones de control impulsadas por las autoridades municipales para “garantizar la convivencia ciudadana”, de destacó desde la fuerza.

En tanto que desde el área de Tránsito municipal resaltaron la importancia de circular con la documentación correspondiente y en cumplimiento de las normativas vigentes.

Operativo "Noche segura"

Los controles de tránsito en Cipolletti se acentuaron en las últimas semanas con operativos sorpresas que se efectuaron en espacios verdes, donde suelen reunirse jóvenes con motos y autos.

El miércoles de la semana pasada se hizo un procedimiento que la policía bautizó como “Noche Segura”.

En esa oportunidad los controles fueron en la plaza Montelpare (del Arroba) y la plaza San Martín.

Como resultado, la retuvieron 20 vehículos por falta de documentación, alcoholemia positiva, maniobras imprudentes y la utilización de escapes libres. En total fueron 18 motos y 2 autos.

Operativo escapes libre 120825 G

Desde el gobierno local se destacó que son acciones que lleva a cabo el personal de Tránsito “de forma aleatoria” y que buscan “mejorar la seguridad de los vecinos en diferentes puntos de la ciudad”.

El procedimiento se llevó a cabo con la participación de empleados del área de Tránsito y de la Secretaría de Fiscalización, con el respaldo del personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y de la Unidad Cuarta.

También estuvo el intendente Rodrigo Buteler, que luego enfatizó que la medida apunta a “hacer cumplir las normas actuales para la tranquilidad y seguridad en nuestras calles y de nuestros vecinos sobre todo al momento del descanso”.