Con operativos sorpresa, el Municipio cipoleño acentúa los controles vehiculares

La tarea se llevó a cabo en la plaza San Martín y en la del Arroba. Retuvieron 20 vehículos por falta de documentación, alcoholemia positiva, maniobras imprudentes y escapes libres.

En un nuevo control de tránsito el Municipio secuestro 20 vehículos por falta de documentación, alcoholemia positiva, maniobras imprudentes y escapes libres. 18 eran motos.

El Municipio de Cipolletti continúa realizando controles de tránsito . Este miércoles por la madrugada realizó un operativo sorpresivo en la plaza Montelpare (del Arroba), plaza San Martín , y la zona centro.

Como resultado, la retuvieron 20 vehículos por falta de documentación, alcoholemia positiva, maniobras imprudentes y la utilización de escapes libres . En total fueron 18 motos y 2 autos.

Se destacó que la medida se concretó tras recibir reiterados reclamos de los vecinos por vehículos que se encontraban realizando maniobras peligrosas y generando ruidos molestos.

Operativo motos con escape libre en Cipolletti

Desde el gobierno local se destacó que son acciones que lleva a cabo el personal de Tránsito “de forma aleatoria” y que buscan “mejorar la seguridad de los vecinos en diferentes puntos de la ciudad”.

El procedimiento se llevó a cabo con la participación de empleados del área de Tránsito y de la Secretaría de Fiscalización, con el respaldo del personal de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) y de la Unidad Cuarta.

También estuvo el intendente Rodrigo Buteler, que luego enfatizó que la medida apunta a “hacer cumplir las normas actuales para la tranquilidad y seguridad en nuestras calles y de nuestros vecinos sobre todo al momento del descanso”.

Operativo escapes libre 120825 D

Precisamente, uno de los motivos de la diligencia tuvo como objetivo “reforzar los controles de las motos con escapes libres o modificados, lo que produce niveles elevados de ruidos molestos”.

Por su parte, el secretario de Fiscalización, Diego Zuñiga, informó que entre los vehículos detenidos retuvieron un Volkswagen Gol que se destaca por su llamativo color violeta.

Ese auto había sido denunciado al Hola 147, número de atención telefónica gratuita, por correr picadas en la zona centro, realizando “conducción temeraria y ruidos molestos producto del caño de escape adulterado y faltante de luneta”.

Operativo escapes libre 120825 F

Ese auto es conocido por los vecinos por su vistoso color y sus estallidos, al igual que una moto que produce fuertes explosiones y que durante todo el fin de semana anduvo recorriendo el centro.

Aseguran que los estallidos los hacían “saltar de la cama”, dado que produce un ruido que es mucho más notable al resto de los fanáticos de hacer “cortes”.

Los esperan multas costosas

El municipio informó que durante el fin de semana también realizaron controles en la zona del centro y en la plaza del Arroba y que retuvieron 10 motos.

Las autoridades recordaron que la documentación necesaria para circular y que se solicita durante los controles de rutina: licencia de conducir, cédula verde, seguro del vehículo al día y en el caso de las motos casco obligatorio.

Los vehículos secuestrados fueron puestos a disposición del Juzgado de Faltas municipal, para aplicar la multa correspondiente según los antecedentes, reincidencia y habitualidad de la infracción.

Como lo indica el artículo 212 de la Ordenanza 491/23, la multa abarca desde 30 a 1200 Sanción Administrativa Municipal (SAM) (valor de cada SAM equivale a un litro de nafta súper de YPF, que actualmente es de $995) y se aplica por falta, deficiencia o alteración de gases del escape automotor por humo o ruidos molestos.

Caños destruidos

Cabe recordar que el municipio durante el mes de junio, realizó un operativo de destrucción de más de 100 caños de escapes libres que fueron secuestrados durante diferentes controles de tránsito. El procedimiento se llevó a cabo en el Consorcio de Regantes de la ciudad, con maquinaria cedida por el ente.