La tragedia de una familia de la zona: mujer murió tras chocar con un camión

El fatal siniestro ocurrió en Santa Fe. Son oriundos de Cinco Saltos. El esposo de la víctima y un hijo están internados. El auto se incendió y quedaron atrapados.

Dolor en la región por la tragedia de una familia de Cinco Saltos . Una mujer oriunda de Chile pero radicada en la zona hace tiempo murió y su pareja y un joven, presuntamente hijo de ambos, resultaron heridos en un fatal choque entre un auto y un camión en la intersección de la ruta provincial 14 y la ruta nacional A012, cerca de la localidad santafecina de Piñero. El auto, un Chevrolet Meriva, se prendió fuego tras el choque y nuestra vecina murió calcinada.

Según se informó, el Chevrolet Meriva circulaba por la ruta provincial 14 con dirección a Piñero, en cercanías de Rosario, mientras que el camión se desplazaba por la A012 rumbo a Zabaya. En la intersección, el camión impactó al vehículo y, como consecuencia, el auto comenzó a incendiarse con tres personas en su interior.

Como quedó dicho, la mujer falleció dentro del vehículo, mientras que las otras dos personas fueron rescatadas por vecinos y trasladadas con heridas a distintos hospitales. Uno fue derivada al Hospital Gamen de Villa Gobernador Gálvez y el otro al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez.

Embed - Una mujer falleció tras el choque entre un auto y un camión en Piñero

Mientras tanto, se aguardaba por la llegada de familiares desde el Alto Valle para el doloroso trámite de reconocer el cuerpo de la mujer.

El testimonio de un vecino del lugar de la tragedia

“Escuchamos el golpe y corrimos a ayudar, tratamos de sacar a la gente antes de que llegaran los bomberos”, relató un vecino de la zona que fue testigo del hecho. Bomberos de la localidad de Álvarez trabajaron en el lugar para extinguir el fuego y colaborar con las tareas de rescate.

Vecinos también señalaron la falta de iluminación en el cruce, una situación que calificaron de “frecuente” y “peligrosa”. “Es una intersección de mucho tránsito y está totalmente a oscuras”, agregó otro testigo.