El Ejecutivo presentará su loteo para empleados municipales: qué se sabe

Desde el Municipio se anunció que este jueves se presentaría la propuesta de creación de un loteo para afiliados a tres gremios y no sindicalizados.

El Municipio impulsa un loteo de 75 parcelas, 60 de las cuales se repartirán en forma pareja entre los gremios. Las restantes 15 se entregarán a empleados no sindicalizados. El plan oficial de trabajo con los sindicatos podría conocerse este jueves. Foto: archivo.

En el Municipio, existe gran expectativa por la formalización de la propuesta de loteo para trabajadores municipales que concretarán las autoridades que encabeza el intendente Rodrigo Buteler. Se espera que este jueves haya novedades al respecto. Los lotes beneficiarán a empleados sindicalizados y no sindicalizados.

Sobre el asunto se viene hablando hace algunas semanas y lo que ha sido informado oficialmente hasta ahora es que el Municipio pondrá a disposición 75 lotes , que se repartirá a razón de 15 lotes por gremio y los restantes 15 para trabajadores no sindicalizados.

Las autoridades del Municipio preparan la propuesta formal de loteo para sus empleados. Los gremios aguardan con expectación.

En ATE, le refirieron a LMCipolletti que en los gremios se esperaba contar con la formalización de la propuesta el viernes pasado, pero por motivos que desconocen la alternativa no se concretó.

Para las organizaciones sindicales es trascendente tener certezas sobre cuánto costarán los lotes y el esquema de pago al que podrán acceder los trabajadores. "Con sueldos de 600.000 ó 700.000 pesos, se vuelve imposible para muchos compañeros pagar cuotas de mucho valor. Esperamos que la forma de pagar sea lo más flexible posible", expresaron.

Recordaron que, según estimaciones que se han realizado, más de la mitad de los 2.000 empleados municipales de Cipolletti no cuenta con casa de su propiedad. A quienes no tienen un techo propio no les queda más que alquilar, vivir con sus padres o con otros familiares, compartir el pago de alquileres y otras opciones posibles.

Loteo cerca del barrio El Espejo

Indicaron que, por lo que saben, el loteo se realzaría en tierras ubicadas en las proximidades del barrio El Espejo y del Establecimiento de Ejecución Penal N°5, más conocido popularmente como la cárcel.

Hace unos días, el secretario de Gobierno, Julio Dijkstra, expresó que se estaban definiendo los detalles del esquema de trabajo que se seguirá con los gremios y dijo que "vamos a ver de qué manera cooperativamente desarrollamos" el loteo. Adelantó también que el Municipio se haría cargo de los proyectos y las obras de infraestructura, para la provisión de agua y de electricidad.

Acceso equitativo a las tierras

El funcionario destacó el objetivo oficial de asegurar un acceso equitativo a las tierras, para lo que se establecerá un sistema de puntajes y prioridades, que se evaluará en la mesa de trabajo con las organizaciones sindicales.

Tal sistema , conocido como "scoring", abrevará en ordenanzas que se han aprobado en la comuna y tendrá en cuenta aspectos como la antigüedad, la situación familiar y la necesidad habitacional de los trabajadores.