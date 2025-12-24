Impuestos al día: habilitaron herramientas para regularizar deudas de Automotor e Inmobiliario

Hasta el 31 de diciembre se pueden cancelar cuotas pendientes y acceder a beneficios para el Pago Anual 2026.

La Agencia de Recaudación de Río Negro reiteró que sigue vigente el plazo para regularizar deudas de los impuestos Automotor e Inmobiliario , con el objetivo de finalizar el año con las obligaciones al día y asegurar los beneficios previstos para el pago adelantado de 2026.

A través del portal del organismo se pueden consultar los estados tributarios actualizados, generar boletas y acceder a planes especiales para cancelar cuotas en mora. También es posible saldar montos con tarjeta de débito, billeteras virtuales, transferencias bancarias y tarjetas de crédito, con financiamiento según cada entidad.

El organismo remarcó, además, la importancia de declarar y mantener vigente una dirección de correo electrónico, ya que por esa vía se envían boletas, avisos y notificaciones durante todo el año fiscal.

Las gestiones pueden realizarse de forma online, con distintas alternativas de pago disponibles para los contribuyentes.

Regularizar la situación antes del cierre del año permite garantizar los beneficios contemplados en el Pago Anual 2026, que estarán disponibles desde el comienzo del próximo calendario tributario.

Pago adelantado 2026: quitas del 20%

Para el próximo año, la Provincia mantendrá el esquema de pago adelantado y anual tanto del Inmobiliario como del Automotor, con una quita del 20% para quienes cancelen bajo esa modalidad y la opción de abonar en tres cuotas con tarjeta de crédito. El período de pago se habilitará en enero y febrero, aunque aún no se definió la fecha de cierre.

En paralelo, la cartera impositiva dio a conocer los números de recaudación de noviembre: los ingresos por tributos propios alcanzaron los 59.364 millones de pesos, lo que representó una suba interanual del 47% respecto de los 40.433 millones registrados en el mismo mes del año pasado. Según la Agencia, se trató del incremento porcentual más bajo del ejercicio, en un contexto marcado por la desaceleración del nivel de actividad económica.

Dentro de esa recaudación, Ingresos Brutos —el impuesto de mayor incidencia— sumó 48.603 millones frente a los 49.450 millones previos. Esa variación supuso una caída del 1,7% respecto del mes anterior, mientras que la inflación del período superó el 2%. Desde el organismo tributario vinculan ese comportamiento con la retracción del movimiento económico.