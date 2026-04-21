Ley de fondo para familias con deudas: impulsan créditos con tasa de interés regulada

El proyecto de ley argumenta que las familias de Río Negro tienen comprometidos sus salarios por préstamos a tasas excesivas y promueve la cancelación de deudas.

El proyecto de ley apunta a que las familias de Río Negro cancelen sus deudas con intereses abusivos.

La Legislatura de Río Negro tratará un proyecto de ley que propone una solución parcial para las economías familiares rionegrinas que tienen deudas ante la creciente crisis económica y la pérdida del poder adquisitivo en los últimos años. La iniciativa propone la creación de un fondo para otorgar créditos a tasa regulada y cancelar deudas preexistentes.

La propuesta presentada por el legislador Luciano Delgado Sempé del bloque Vamos con Todos argumenta que la pérdida de la capacidad económica del salario, la constante inflación y encarecimiento de los servicios , alquileres, alimentos y combustibles, empujaron a las familias de Río Negro a pedir préstamos para afrontar los gastos mensuales .

El integrante de la legislatura explicó que las familias rionegrinas tienen comprometidos hasta el 90% de sus ingresos salariales destinados a cubrir las cuotas de préstamos con una tasa de intereses altos.

Frente a esta situación crítica, impulsó una iniciativa legislativa que propone la creación de un “Fondo Fiduciario de Desendeudamiento Familiar” diseñado para otorgar créditos a tasa regulada y cancelar pasivos existentes.

Sesion preparatoria legislatura RN 2026 La propuesta presentada por el legislador Luciano Delgado Sempé del bloque Vamos con Todos. Gentileza

El mecanismo central consiste en abonar el capital de manera directa a la entidad acreedora, pero bajo una condición estricta, ya que debe haber una negociación previa que garantice la quita de intereses, recargos y penalidades contempladas en el préstamo original.

El proyecto propone la cancelación de la deuda y el pago de cuotas a tasa baja

En sus fundamentos, el texto indica: “el sobreendeudamiento no solo impacta en la economía familiar, sino que también tiene consecuencias sociales profundas, como la exclusión financiera, la imposibilidad de acceder a bienes básicos y un creciente deterioro del tejido social”.

luciano sempe La iniciativa apunta a que las familias de Río Negro salgan de las deudas con intereses abusivos.

En ese sentido, se busca que el Estado asuma un rol activo para “recuperar el ingreso de las familias, reactivar el consumo interno y fortalecer la economía regional”, argumentó Sempé.

El objetivo es que el creciente endeudamiento de las familias de Río Negro no siga deteriorándose con intereses altos y el pago de penalidades que superan ampliamente la capacidad económica de los individuos. La herramienta de cancelar la deuda en un pago, elimina los gastos en cuotas, financiamiento y mantenimiento de tarjetas, lo que otorgaría previsibilidad en la economía, al no enfrentarse a pagos abusivos de intereses y crear un plan de pagos accesible.

Los detalles del proyecto de ley: monto máximo, cantidad de cuotas, intereses y beneficiados

La propuesta se basa en la entrega de un crédito con un monto máximo de 8 millones de pesos por beneficiario, financiados en un plazo de hasta 60 cuotas mensuales y con una tasa ajustada por el índica RIPTE.

sesión legislatura rio negro 18 diciembre La legislatura provincial sesionará el próximo 27 de febrero en extraordinarias. Gentileza

La asistencia podrá ser solicitada por empleados públicos, jubilados, pensionados y trabajadores privados con al menos dos años de antigüedad para que puedan acreditar sus ingresos, su situación de sobreendeudamiento y las posibilidad de pago de cuotas mensuales.

Finalmente, para evitar reincidencias y ordenar la economía del hogar, las personas inscriptas en el programa “quedan inhibidos de contraer nuevas deudas durante el plazo de vigencia del crédito otorgado” como una forma de garantizar el pago de las cuotas del crédito en su eventual aprobación y aplicación en la provincia de Río Negro.