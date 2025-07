Candela, otra jugadora de Marabunta que ya se mete en la selección femenina de rugby

Para Candela no es la primera incursión con las Yaguaretés: viene de distintas participaciones en otras categorías y desde allí ha comenzado a escalar. “Vengo desde el 2020 convocada, en el 2022 jugué los Odesur en Rosario. De ahí pasé a mayores, tuve varias concentraciones con mayores y ahora volví a un M20 . Es para el Panamericano que se va a hacer", repasó. El certamen internacional será desde el 9 al 23 de agosto en Asunción en Paraguay.

“Ahora se cerró una lista de 24 jugadoras, que fuimos a la concentración. En julio va a haber otra con un número reducido, todavía no han pasado la lista. Y después para el Panamericano son 12 jugadoras las que viajan ”, explicó sobre el proceso selectivo.

El premio tras recuperarse de una lesión

Para la jugadora del club cipoleño, lo vivido del lunes 23 al 25 de junio tiene un significado especial, ya que atravesó varias cirugías en sus meniscos y está buscando volver al ruedo de la mejor manera. “Tuve mi segunda cirugía de meniscos, ahora se terminó de salir por completo, así que lo tenían que sacar y reconstruir el cartílago que estaba un poco cariado por el mismo golpe. Estuve dos meses parada, después es volver al ruedo y volver a entrenarse para estar al punto”, contó.

candela juan rugby marabunta (2).jpg Candela estuvo dos meses sin jugar.

Candela tiene 20 años, pero comenzó cuando era muy chica. "Arranqué a los ocho años en el Roca Rugby, jugué con varones hasta los 13 años, a los 14 me fui a Marabunta Rugby, y hasta el día de hoy estoy ahí”, sostuvo. En sus años de carrera siempre ocupó el rol de apertura, haciéndose cargo de organizar el ataque. Igual, no reniega si tiene que ocupar otra posición: "Casi siempre jugué de apertura pero podría decir que soy multifunción, porque estoy de medio a veces o de centro".

Al mismo tiempo, detalló: "Me gusta jugar de apertura, pero otros puestos no me desagradan para nada”. Candela se suma a la lista de jugadoras que logran vestir la celeste y blanca, algo que la llena de orgullo también por cada una de sus compañeras. “Sí, está Mica Pallero y está Mayra Genghini, que ahora se dio de baja de lo que es nivel nacional, pero sí, siempre. Eso es buenísimo porque hace crecer también al rugby de toda la zona”, aseguró.

La mirada sobre el rugby local

En la zona todavía queda mucho por hacer para el crecimiento del rugby femenino. De a poco, los pasos comienzan a darse y los números de jugadoras en cancha comienzan a aumentar. “Nosotras ahora estamos en desarrollo lo que es rugby femenino, por lo que siempre jugamos 7. Ahora en el club estamos jugando 10, para aproximarnos a 12 y próximamente a 15. Lo que es selección argentina jugamos 7”, explicó.

La propuesta del "ten" o del rugby de 12 es aceptada por las jugadoras de gran manera. "Y es más lindo, es más, yo creo que hace participar a todas las jugadoras, es más tiempo de juego, tiene otras cosas que el seven no. Es muy atlético y el ten o el doce es un juego un poco más cerrado, más de contacto. Está bueno porque ya podes empezar a utilizar estrategias u otras herramientas para poder llevar a cabo el partido”, opinó.

En cuanto a la actividad de clubes, Marabunta está disputando del Apertura, que sirve para seguir sumando rodaje. Luego de la actividad con un certamen de cierre anual, quedará pensar en la selección provincial, que también tiene un proyecto ambicioso para el rugby femenino. “Después se haría un torneo de cierre de año y luego se pasa al tema de lo que es elección provincial. Ahora se inició con un centro de rugby, que entrenamos viernes de por medio, en el cual la idea es seguir formando jugadoras, seguir implementando lo que son las destrezas básicas”, contó.

candela juan rugby marabunta selección (2).jpg Juan se sumará a la selección provincial.

La URAV tiene proyectado comenzar en el segundo semestre con equipos de seven para sumarse y competir en un torneo nacional. “Para más o menos agosto o septiembre, ya empezar consolidando la unión del Alto Valle, para jugar el seven de la República, que es en Paraná en noviembre”, expresó .

La joven apertura apunta a seguir pisando fuerte en el deporte, pensando en superar la lesión, volver al ruedo en el club y escalar a distintos estratos. “Creo que la peor parte de una lesión es estar afuera de todo, tanto de entrenamiento como de la cancha. Pero sí, a full, con muchas ganas de volver a estar, de ser parte. Tanto en el club como en el seleccionado provincial, de querer llegar a algo más a nivel competitivo, jugar torneos importantes y quedar en un buen puesto”, concluyó.