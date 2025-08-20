Qué dijo el medio más importante del fútbol del interior sobre el ultraje a Cipo

Desde hace años, Interior Futbolero es el medio más importante que cubre el fútbol del interior, porque lo hace de manera constante, seria y con una audiencia masiva en distintos puntos del país. Además, sus periodistas no están condicionados en sus opiniones a la hora de hablar de arbitrajes e incluso se analizan las jugadas del fin de semana con especialistas en la materia. En ese sentido, lo ocurrido entre Cipo y Villa Mitre el último fin de semana no pasó desapercibido.

En el streaming de IF, bajo la conducción de Diego Pais , los periodistas analizaron la zona A de la segunda fase, donde el albinegro empató sin goles ante el tricolor de Bahía Blanca.

El conductor del programa comenzó con la pregunta "Cipo está afuera de la clasificación ¿por problemas propios o porque lo quieren afuera?".

La respuesta concreta fue de su colega Augusto Sciutto, quien mencionó lo que viene ocurriendo con el Capataz, que perdió tres puntos por "errores" arbitrales. Esa lectura hace referencia a la falta no cobrada a Germán Cervera en el gol de Rincón y al arbitraje de Cristian Rubiano contra los bahienses el último domingo.

"Creo que VIlla Mitre perdió la clasificación en la cancha con el mal arranque que tuvo. Cipo tendría que tener tres puntos más. Cipo está afuera con tres puntitos netamente arbitrales, con dos fallos polémicos en los últimos cinco minutos de los dos partidos", sentenció Sciutto, quien en su análisis fue mucho más allá y se refirió a una situación ocurrida la temporada anterior con Santamarina de Tandil, cuyos dirigentes, según su información, habría viajado a Buenos Aires ante una situación similar.

Fragmento de Interior Futbolero Analizando los perjuicios arbitrales a Cipolletti

Ese equipo había comenzado muy mal la temporada, levantó a mitad de campeonato y llegó hasta semifinales por el segundo ascenso.

"La gente de Cipolletti tendría que venir y golpear la puerta como el año pasado hizo la de Santamarina", agregó Sciuto.

Luego recordaron que el Albinegro no tuvo fallos escandalosos a favor en lo que va de la temporada. Por el contrario, en la fase campeonato fue perjudicado contra Kimberley de local (penal en contra), Deportivo Rincón (falta no cobrada al rival en el gol) y Villa Mitre.

Lo que viene para Cipo es durísimo

El calendario que se le viene al equipo del Chango Cravero es más que difícil y no solamente por lo futbolístico. Visitará a Costa Brava en General Pico, después será local de Ciudad Bolívar, visitará a Atenas de Río Cuarto y cerrará la zona Campeonato con Olimpo en La Visera.

Desde Interior Futbolero reconocieron lo complejo del fixture para el Capataz, que comenzó con fecha libre y dos partidos de visitante en las primeras cuatro fechas de la segunda fase.

"Te están dejando afuera. Cipo hizo 50 puntos y no puede ir por los dos ascensos", destacó Sciutto, quien ya dio por eliminado al albinegro teniendo en cuenta lo que viene pasando y los rivales que le quedan.

Por su parte, Pais le tiene fe al equipo rionegrino amparándose en lo estrictamente futbolístico, aunque a esta altura eso no está pesando mucho que digamos.