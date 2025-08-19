Edersa anunció cortes programados para los próximos dos días en Cipolletti y otras localidades
La empresa distribuidora de energía eléctrica, Edersa, anunció cortes de servicio para realizar tareas de mantenimiento sobre redes de media tensión y subestaciones transformadoras.
La empresa Edersa emitió un comunicado en el que se informa sobre el corte programado de energía para tres ciudades, entre ellas Cipolletti, para este miércoles y jueves. La suspensión del servicio será por varias horas.
Según la información proporcionada este martes, las cuadrillas operativas de la empresa realizarán el tareas de mantenimiento sobre redes de media tensión y subestaciones transformadoras.
De esta manera, las tareas demandarán una serie de cortes programados que se desarrollarán este miércoles de la siguiente manera:
- Cipolletti, de 12:00 a 15:00 en el sector este de Balsa Las Perlas: barrios Ruca, Primeros Pobladores, 5 Esquinas, Militar, Muten (alcanza el colegio secundario).
- General Roca, de 10:00 a 14:30 en el sector comprendido por las calles Mendoza, Bahía Blanca, Guatemala y Perú.
- San Antonio Este, de 10:00 a 13:00 en sector comprendido entre calles C. 7 a Prefectura Naval Argentina entre Primeros Pobladores y Trabajadores portuarios.
Por otro lado, este jueves, las tareas se reiterarán en Cipolletti:
-Corte total en Balsa las Perlas de 9.30 a 15.00
"Se trata de labores que brindarán beneficios en la calidad, seguridad y previsibilidad del servicio de distribución eléctrica" indicaron desde la firma.
Cómo es habitual en estos casos, se solicita a los vecinos tomar las medidas del caso para evitar inconvenientes.
