El SMN lanzó un alerta amarilla por viento en Río Negro

Este martes se espera una jornada ventosa en toda la provincia. En Cipolletti, afloja el calor: se espera una máxima de 24°.

Para este martes se espera un día ventoso en todo Río Negro . El pronóstico del tiempo contempla condiciones de inestabilidad y alertas vigentes por fenómenos intensos en diversas zonas de la provincia.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido alertas amarillas para la provincia. Hay una alerta por vientos fuertes en la zona centro y este de la provincia. El área será afectada por vientos del oeste rotando al sector sur , con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

En Cipolletti y el resto del Alto Valle se espera un alivio al calor, con una máxima de 24°C. Hacia la noche aumentaría la inestabilidad con formación de tormentas y valles ventosos. El viento dirá presente, pero no será tan intenso como en la zona bajo alerta. Se esperan ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora.

El pronóstico del tiempo en otras regiones de Río Negro

En tanto que en Viedma y la costa será una jornada mayormente soleada, pero con vientos intensos. El alerta del SMN rige durante la mañana. La temperatura máxima alcanzará los 34°C antes de un descenso de temperatura previsto para los próximos días.

En Bariloche y la región cordillerana este martes será un día soleado, según el pronóstico del SMN. Se epera una temperatura máxima de 20°C. El ingreso de aire frío y húmedo que podría generar lluvias débiles en zona de montaña hacia el final del día.