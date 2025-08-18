La Escuela Municipal de Básquet de Cipolletti se prepara para un fin de semana histórico

El equipo femenino de U15 logró la clasificación a la fase de Interconferencias de la Liga Federal Formativa y recibirá al equipo de Manu Ginóbili en un cuadrangular para alquilar balcones. Las chicas de U21 también tendrán acción en casa por la misma competencia.

El plantel U15 de la Escuela Municipal de Básquet de Cipolletti .

La Escuela Municipal de Básquet de Cipolletti se prepara para vivir un fin de semana histórico. Será anfitriona de la primera fase de la instancia de Interconferencias de la Liga Federal Formativa Femenina en la categoría U15, a la que clasificó tras lograr dos notables triunfos en Viedma frente al local Sol de Mayo y a Náutico de Rada Tilly.

Entre las instalaciones de la Ex Corpofrut y el Polideportivo municipal, se disputará un cuadrangular que tendrá como protagonista a Bahiense del Norte, club de Bahía Blanca donde se formó Emanuel "Manu" Ginóbili, la máxima figura que dio la historia del básquet en el país. También participarán Biguá de la ciudad de Neuquén y el Club Paleta de Tres Arroyos.

Además, las chicas de la U21 de la EMBC saldrán a la cancha para enfrentarse a Ferro de Puerto Madryn por la segunda fase de la Conferencia Sur de la Liga Federal, instancia previa a la que llegaron sus compañeras de U15.

Para destacar es que los entrenadores Carlos Lencina y Janet Martínez no sólo se ocupan de la formación deportiva y social de las chicas sino que también están encima de todos los detalles de la organización del evento.

escuela municipal de basquet de cipolletti

Las jugadores de U15 que han participado en las tres fases previas fueron Greta Lencina, Lola González, Lola Silva, Emilia Pedano, Alma Helguero, Pía Pero Bellido, Noa Obreque, Cristal Sánchez, Olivia Pérez Furch, Renata Laffite, Sofía Laffite, Sofía León, Catalina Casagrande, Lucía Rodríguez, Ana Campos, Agostina Torres y Araceli Maldonado.

Los colaboradores de los entrenadores son Lara Lencina, Teo Bravo y Brenda Martínez.

Antes de superar a Sol de Mayo y a Náutico, las chicas habían superado en General Pico al local Independiente y a Federación Deportiva de Comodoro Rivadavia.

Las U21 se juegan el pase

En tanto, la categoría U21 tendrá doble acción contra Ferro de Madryn y necesita ganar los dos partidos para clasificar a la próxima ronda de la Liga Federal Formativa.

escuela municipal de basquet de cipolletti

Las jugadoras que ya han jugado en este torneo y tendrán el nuevo desafío contra las chubutenses son: Lara Lencina, Nicol Soto, Deisy González, Luz Rivera, Martina Valdivia, Sol Flores, Milagros Flores, Abril Guzak, Mai Obreque, Catalina Lombi, Gianella Montiel, Victoria Lumachi, Greta Lencina y Danna Sicolo.

escuela municipal de basquet de cipolletti

Los partidos se disputarán entre el sábado y el domingo en ambas sedes. Desde la comisión de padres se encuentran abocados a conseguir sponsors que posibiliten solventar los gastos que conlleva tener la localía en una fase tan importante para el equipo.

Para quedarse con la sede, la EMBC hizo una propuesta económica ante la Confederación Argentina de Básquet y ganó la licitación. Esto fue posible gracias al aporte de la comisión de padres, a la Municipalidad de Cipolletti y a una ayuda que ofreció el club neuquino para evitar el viaje de sus jugadoras a tierras bonaerenses.

escuela municipal de basquet de cipolletti

Todos los encuentros se podrán seguir, en forma gratuita, a través de la plataforma de streaming de BasquetPass.

El Instagram de la Escuela Municipal de Básquet de Cipolletti es @EMBCipolletti