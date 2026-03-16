Rescate extremo: turistas se perdieron camino a un refugio de El Bolsón

La pareja oriunda de Buenos Aires tomó otro sendero en el descenso del Hielo Azul. El operativo se efectuó hasta horas de la madrugada en plena alerta por lluvias.

La pareja de turitas, oriunda de Buenos Aires, perdió el rumbo al tomar un camino de arreo.

Una pareja de turistas fue protagonista de un dramático rescate en el sendero del refugio Hielo Azul , en El Bolsón. Los turistas fueron rescatados la noche del sábado 14 de marzo, cuando descendieron de la montaña por un camino incorrecto y perdieron el rumbo.

A partir del alerta a un familiar, los Bomberos Voluntarios, Patrulla de Montaña y efectivos de la Policía de Río Negro efectuaron el operativo de rescate que se extendió hasta horas de la madrugada.

El despliegue de los equipos de emergencia comenzó a las 21:30 y finalizó a la 1:30 de la madrugada . La intervención se originó cuando los visitantes bajaban por el sendero desde el refugio de alta montaña en la zona del Hielo Azul . Las condiciones climáticas por lluvias y la falta de luz diurna , confundió a los turistas que tomaron un camino equivocado para regresar a la base Wharton.

Los equipos de rescate localizaron a la pareja a unos 1700 metros por encima del Río Azul. Ambos estaban mojados y con mucho frío, producto de la lluvia y las bajas temperaturas nocturnas, aunque no presentaban lesiones ni complicaciones de salud.

RESCATE EL BOLSON Los equipos de rescate localizaron a los turistas a unos 1700 metros por encima del Río Azul.

El complejo rescate de los turistas

Los turistas habían seguido un camino de arreo de animales que los alejó del sendero habilitado, lo que complicó su descenso en plena noche y motivó a los rescatistas a trabajar durante varias horas sin luz natural en un sector de difícil acceso como es la montaña. Tras ser asistidos, fueron acompañados hasta la base y luego trasladados al cuartel de Bomberos, donde un familiar pasó a retirarlos.

Además, el camino tomado por los turistas fue el centro de cuestionamientos, ya que el sendero por el que descendieron no es el habitual para visitantes y actualmente se encuentra cerrado. Por esta razón, se desconocen las razones que llevaron a la pareja a tomar ese recorrido.

HIELO AZUL Los turistas descendieron desde el Refugio Hielo Azul pero se desviaron por un camino de arreo.

La patrulla de Montaña del Área Natural Protegida Río Azul- Lago Escondido (ANPRALE) reiteró la importancia de respetar las indicaciones y las advertencias vigentes, fundamentalmente cuando la región tiene alerta por lluvias intensas.

Dramático rescate: turistas se perdieron en el Valle de la Luna

Un grupo de turistas extranjeros se desorientaron en la zona del Valle de la Luna, en la zona de Paso Córdoba, General Roca. Los visitantes se perdieron en la zona de los cañadones y también sufrieron un desperfecto mecánico, cuando su vehículo quedó encajado en un sector arenoso. El operativo policial finalizó con éxito cuando los efectivos lograron guiarlos hasta la Ruta Provincial N°6.

El procedimiento comenzó a partir de una alerta emitida por el Centro de Emergencias 911, informando que los turistas no podían precisar su ubicación exacta y que no podían acceder a la ruta principal, por falta de conocimiento del terreno.

valle de la luna Los turistas fueron encontrados en una zona de difícil acceso, y con el auto encajado en la arena.

Los agentes realizaron maniobras durante dos horas para sacar el auto

Ante la urgente situación, un móvil de la Comisaría 48° de Mosconi, a cargo del Sargento Ayte Sosa, se dirigió hacia el área señalada por los visitantes. Al llegar, los efectivos comprobaron que los viajeros estaban en una zona de difícil acceso y con el auto atrapado en la arena. Por esta razón, se coordinó un trabajo cuidadoso para garantizar su seguridad y evitar desprendimientos de la barda.

Durante más de dos horas, los efectivos realizaron distintas maniobras para liberar el vehículo y guiar a los visitantes a un lugar seguro. La intervención incluyó asistencia directa, control de la zona y acompañamiento hasta la ruta principal, lo que demostró no solo el profesionalismo de los agentes, sino también la calidez humana en el rescate y el compromiso con la seguridad de quienes eligen visitar nuestra región.

valle de la luna rojoo

Finalmente, los turistas fueron escoltados hasta la Ruta N°6, para retomar el trayecto de regreso a la ciudad. El operativo destacó la intervención del personal policial en áreas rurales del Alto Valle, que permite que los vecinos y visitantes transiten la zona con tranquilidad y seguridad.