Dos rescates dramáticos sacuden una playa de Río Negro en pleno Carnaval

Dos rescates contrarreloj salvaron a un joven y a una madre con sus hijos arrastrados por la corriente en La Lobería, apenas a 54 km de Viedma.

Los rescates se realizaron con ayuda de guardavidas y guardaambientales. Foto: Gentileza.

El fin de semana largo de Carnaval mostró una gran presencia de turistas en la costa rionegrina . Las Grutas fue una de las localidades rionegrinas más elegidas, pero el disfrute en la playa también se convirtió en un escenario de situaciones críticas.

En este caso, en La Lobería, a unos 54 kilómetros de Viedma , dos situaciones críticas pusieron a prueba la valentía y el profesionalismo de los equipos de seguridad.

Durante el feriado de Carnaval , un masivo grupo de visitantes disfrutaba del sol cuando se registraron dos rescates dramáticos que mantuvieron a todos en vilo .

Primer rescate: caída en la peligrosa restinga

Según testigos en el lugar, un joven de aproximadamente dos metros de altura resbaló sobre la restinga, cayó de espaldas y golpeó su cabeza contra la piedra.

La reacción del equipo fue inmediata: guardavidas y guardaambientales se movilizaron al instante, mientras daban instrucciones al concesionario del complejo gastronómico para activar a los profesionales de la sala de primeros auxilios habilitada durante el verano.

En menos de cinco minutos, el joven fue subido desde los acantilados patagónicos y asistido en la sala, donde lograron estabilizarlo rápidamente, evitando un desenlace trágico.

Segundo rescate: madre e hijos arrastrados por la corriente

No terminó allí la jornada de tensión. Mientras la marea bajaba, el agua comenzó a arrastrar a una mamá y sus dos hijos hacia mar adentro.

Gracias a la coordinación y rapidez del equipo de guardavidas, lograron retirarlos del agua en cuestión de segundos, poniendo fin a otra situación que pudo haber terminado en tragedia.

Profesionalismo y trabajo en equipo

Ambas situaciones demostraron la importancia de actuar rápido y en equipo, combinando guardavidas, guardaambientales y personal de salud. El resultado: un feriado que pudo terminar en tragedia y que finalmente cerró con alivio y gratitud de los turistas presentes.

“La playa deslumbra por su belleza, pero también exige respeto y precaución. Estos rescates muestran cómo el trabajo conjunto puede salvar vidas”, destacaron fuentes locales.