Más de 80.000 turistas llegaron a Río Negro en el finde largo de Carnaval

Para provincia los números marcan un récord. Estiman que se registró un movimiento económico cercano a los $25.000 millones. En Las Grutas hubo 100% de ocupación.

En Las Grutas la ocupación es total durante este fin de semana largo de Carnaval.

Más de 80.000 turistas llegaron a Río Negro por el fin de semana largo de Carnaval. La alta concurrencia fue considerada un récord para las autoridades, que destacaron que se generó un impacto económico de alrededor de $25.000 millones en la economía rionegrina.

Los principales destinos de la provincia se habían preparado con el objetivo de ofrecer atractivos a los visitantes , con diversas propuestas recreativas, artisticas y culturales tanto de la Costa Atlántica como de la Cordillera.

La región de montañas recibió la visita masiva de turistas de todo el país, convirtiéndose nuevamente en uno de los destinos más elegidos de Río Negro con un 78% de ocupación en Bariloche , siguiendo con la tendencia positiva que marcó esta temporada de verano.

Mientras que en El Bolsón, que se encuentra en la antesala de la Fiesta Nacional del Lúpulo y en el marco de los festejos de Carnaval, alcanzó un 85% de cabañas y departamentos de alquiler ocupados.

Lleno total en Las Grutas

En tanto que en la región atlántica, Las Grutas registró una ocupación total de la disponibilidad de alojamiento, destacaron las fuentes. Remarcaron que se observaron “playas colmadas de visitantes que aprovecharon el regreso de las temperaturas veraniegas para disfrutar a orillas del mar y darse un chapuzón en las aguas más cálidas del Golfo San Matías”.

También se obtuvieron buenos índices en el resto de la zona marítima. En Playas Doradas registró un 88% de reservas concretadas y Viedma y El Cóndor el 65%.

Además, subrayaron que los niveles de ocupación turística y movimiento fueron también “muy altos” en toda la región del valle.

Carnaval 26 Cordillera.png

“De esta manera, el turismo continúa afianzándose como una de las áreas más pujantes de la economía provincial, a la vez que los destinos rionegrinos se consolidan con una amplia oferta turística que combina naturaleza, actividades y propuestas increíbles para vivir una estadía a pleno en Río Negro”, enfatizaron desde el gobierno.

En tanto que adelantaron que las expectativas de afluencia de público y movimiento turístico en distintas regiones de la provincia “se mantienen muy altas para el próximo fin de semana”.

Por ejemplo, en el Valle se viene una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Manzana en General Roca, y en la cordillera con la Fiesta Nacional del Lúpulo. También el campo espera una masiva afluencia con la Fiesta Provincial del Gaucho en la localidad de Chichinales.

Salió para la costa y no lo vieron más

No se habían conocido novedades sobre la búsqueda de Santiago Agustín Alonzo, un joven de 26 años residente en General Roca, que fue visto por última vez el domingo a las 17:30 mientras viajaba hacia Las Grutas para reencontrarse con la madre. Pero según detallaron los familiares nunca llegó a su destino, y desde entonces no se ha comunicado con ellos.

El padre de Santiago lo dejó sobre la Ruta Nacional 22, cerca de la firma Moño Azul, para que continuara su viaje hacia Las Grutas. La intención era que llegara cerca de la medianoche, pero desde ese momento no se tiene información sobre su paradero.

La denuncia fue radicada por su madre en la Comisaría Quinta de Villa Regina, y desde allí las autoridades solicitan cualquier información que pueda ayudar a dar con el joven.