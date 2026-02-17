Oficializaron a un rionegrino en la comisión de Energía del Senado

El Senado oficializó a Enzo Fullone en la comisión de Energía. Río Negro gana un lugar en el debate por Vaca Muerta y los proyectos en marcha.

El representante por Río Negro fue oficializado como integrante de la comisión de Energía en el Senado.

En un contexto donde la energía se consolida como uno de los pilares del desarrollo económico argentino, el Congreso de la Nación vuelve a posicionarse como un escenario central para definir el rumbo de políticas estratégicas. La creciente relevancia de Vaca Muerta , el avance de proyectos de exportación y la necesidad de diversificar la matriz energética obligan a dar debates de fondo que impactan tanto en las provincias productoras como en aquellas que forman parte de la cadena logística y de servicios.

En ese marco, el viernes 13 fue oficializada la designación del senador rionegrino Enzo Fullone como integrante de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, a través del decreto DPP-4/26. El nombramiento cubre el lugar que había quedado vacante tras la salida de Lorena Villaverde y posiciona a Río Negro en un ámbito clave para la toma de decisiones vinculadas al sector energético.

La Comisión de Minería, Energía y Combustibles es uno de los espacios técnicos y políticos más relevantes dentro del Senado. Tiene la responsabilidad de dictaminar sobre todo lo relacionado al régimen y fomento de la actividad minera en sus distintas etapas, desde la exploración hasta la comercialización, incluyendo aspectos como la fiscalización, certificación de calidad y promoción del sector.

De esta forma, Río Negro se suma a otras provincias con representación. Neuquén lidera los integrantes con dos senadores.

En materia energética, interviene en el análisis de políticas vinculadas al aprovechamiento de recursos hidroeléctricos, eólicos, solares y otras fuentes alternativas. También aborda el régimen de producción, transporte y abastecimiento de combustibles líquidos, sólidos y gaseosos, además de evaluar el funcionamiento del sistema energético en su conjunto.

Se trata, en definitiva, de un ámbito donde se discuten marcos regulatorios, incentivos, inversiones y planificación estratégica para uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional.

sesión senado reforma laboral La comisión se encarga de definir legislaciones vinculadas al sector que luego se debaten en el recinto. Gentileza Senado

¿Quiénes la integran?

La comisión está presidida por el senador Flavio Sergio Fama, de Catamarca, y reúne a representantes de distintas provincias con fuerte vínculo con la actividad energética y minera. Entre sus integrantes se encuentran Mario Pablo Cervi por Neuquén, Juan Cruz Godoy por Chaco, Bruno Antonio Olivera Lucero por San Juan, Gonzalo Guzmán Coraita por Salta y Agustín Pedro Coto por Tierra del Fuego.

También forman parte Mariana Juri por Mendoza, Eduardo Horacio Galaretto por Santa Fe, Enrique Martín Goerling Lara por Misiones, Flavia Gabriela Royón por Salta, José María Carambia por Santa Cruz y Julieta Corroza por Neuquén. En ese esquema federal se suma ahora el representante rionegrino, en un espacio donde confluyen intereses productivos, energéticos y económicos de todo el país.

El efecto Vaca Muerta en Río Negro

El crecimiento sostenido de Vaca Muerta no solo transformó la economía de Neuquén, sino que también comenzó a impactar con fuerza en Río Negro. La provincia se posiciona como un nodo estratégico en la logística y exportación de hidrocarburos, especialmente a partir de los proyectos que buscan conectar la producción con la costa atlántica.

El desarrollo del oleoducto Vaca Muerta Sur es una de las iniciativas más relevantes en ese sentido. La obra apunta a trasladar petróleo hacia el Golfo San Matías, desde donde se proyecta su exportación a mercados internacionales. Este tipo de infraestructura redefine el rol de Río Negro dentro del mapa energético nacional y abre nuevas oportunidades en términos de inversión y empleo.

Recorrida VMOS ducto oleoducto caños trabajadores soldadores (4) Río Negro cuenta con proyectos en marcha en materia de energía, entre ellos el VMOS y la planta de GNL. +e

Proyectos energéticos en marcha

A la par del impacto de Vaca Muerta, la provincia avanza en el desarrollo de su propia agenda energética. El impulso a los parques eólicos en la región atlántica se presenta como una de las apuestas más importantes en materia de energías renovables, en línea con la transición energética que se discute a nivel global.

También se proyectan obras vinculadas a la ampliación de redes, mejoras en el sistema de transporte de energía y nuevas iniciativas orientadas a fortalecer el abastecimiento. Este escenario plantea la necesidad de contar con políticas públicas claras y sostenidas en el tiempo.

La oportunidad de dar debates de fondo

La participación en la Comisión de Minería, Energía y Combustibles abre la posibilidad de llevar al Congreso discusiones estructurales para el desarrollo del sector. "Es una gran responsabilidad y oportunidad para asegurar que las políticas nacionales de energía estén alineadas con las necesidades de Río Negro, garantizando que el crecimiento del sector sea el motor de una transformación económica real para todos los habitantes de la provincia", sostuvo Fullone.

En un contexto económico complejo, la energía aparece como una de las principales fuentes de generación de divisas para el país. Esto exige construir consensos que permitan garantizar el crecimiento del sector sin descuidar el abastecimiento interno ni los estándares ambientales.