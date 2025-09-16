Por las fiestas patrias, miles de turistas cruzarán este finde los pasos fronterizos que conectan Neuquén con Chile

Los pasos fronterizos que conectan Neuquén con Chile se preparan para recibir una masiva afluencia de personas a partir de la celebración de sus Fiestas Patrias, una de las fechas más importantes del calendario trasandino. Según proyecciones oficiales de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno, se estima que alrededor de 20.000 personas cruzarán la frontera a través del Paso Internacional Cardenal Antonio Samoré entre el 17 y el 21 de septiembre, lo que representa uno de los flujos de tránsito más elevados de todo el año.

A este volumen de viajeros se sumarán también los que crucen por otros pasos internacionales que conectan la provincia de Neuquén con Chile, como el paso Pino Hachado, Icalma o Mamuil Malal. En paralelo, también se espera que se sostenga un intenso flujo de pasajeros neuquinos que cruzan a territorio chileno, motivados sobre todo por el tipo de cambio favorable para hacer compras de indumentaria, calzado y electrónica.

Este éxodo conmemora el inicio del proceso de independencia de Chile, que comenzó con la Primera Junta de Gobierno el 18 de septiembre de 1810. Cada año, esta fecha motiva a miles de chilenos a viajar, y la Patagonia argentina, con Neuquén como uno de sus principales puntos de acceso, es un destino tradicionalmente elegido.

paso cardenal samore semana santa.jpg

Para hacer frente a esta alta demanda y garantizar un cruce más seguro y expedito, las autoridades chilenas han implementado un plan especial de contingencia. La delegada presidencial provincial de Osorno, Claudia Pailalef Montiel, anunció un significativo refuerzo en el complejo fronterizo. La dotación de personal se incrementará a cerca de 80 funcionarios dedicados exclusivamente a las labores de fiscalización y control.

Además, se habilitarán más puestos para la revisión de equipajes y se desplegará tecnología especializada para optimizar los procedimientos. Entre los equipos se incluye un camión escáner para la inspección de carga, máquinas de rayos X en los controles peatonales y vehiculares, y un escáner portátil para revisiones aleatorias de automóviles.

Para complementar estas medidas, se sumará personal externo cuya función será la de orientar, informar y asistir a los viajeros, con el objetivo de minimizar los tiempos de espera y facilitar el proceso fronterizo.

En cuanto a la operatividad del paso, se ha dispuesto un horario ampliado de funcionamiento, que será de 08:00 a 20:00 horas durante los días de mayor circulación. Las autoridades han hecho un llamado a los viajeros para que planifiquen sus desplazamientos con antelación, revisen que toda su documentación esté en regla y verifiquen los horarios antes de emprender el viaje. Un punto crucial a tener en cuenta es que, debido a las condiciones de seguridad vial en la cordillera, se mantiene como requisito obligatorio portar cadenas para transitar por el paso internacional.

¿Qué se festeja el 18 de septiembre en Chile?

El 18 de septiembre se festeja es la conformación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, en 1810, lo que marcó el comienzo del proceso de independencia que el país vecino obtuvo finalmente el 12 de febrero de 1818. La fecha patria tiene gran relevancia para la población chilena, que suele aprovechar los días feriados para hacer turismo tanto dentro como fuera de las fronteras, y también participar de actos y celebraciones populares.

Chile bandera

Mientras tanto, en la región del Alto Valle, la comunidad chilena residente también se prepara para celebrar sus orígenes. Según el cónsul de Chile en Neuquén, Jorge Beals Pott, aunque los datos no son oficiales, se calcula que unos 50 mil chilenos viven en la región de la Confluencia. "Este número puede variar porque muchas personas no tienen sus documentos chilenos, solo cuentan con el DNI argentino", explicó el cónsul, agregando que se trata en muchos casos de generaciones que llegaron a Argentina en la década del 70 y nunca regularizaron su situación con Chile.