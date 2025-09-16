Humo negro en el cielo: Bomberos denunciaron indignados a chacareros que quemaron una sustancia prohibida

Una cortina de humo envolvió a una importante zona cerca de ruta 22. Intervino Medio Ambiente de la Municipalidad.

Poco antes del mediodía, una cortina de humo negro sorprendió a los vecinos de Fernández Oro en este martes gris y se prestó a un sinfín de especulaciones sobre el origen de esa inquietante escena en el cielo.

El ruido de las sirenas generó mayor preocupación e intriga. Finalmente, desde el propio cuartel despejaron las dudas y expusieron a los chacareros que " quemaron fuel oil cuando eso está prohibido ". Por tal motivo, se dio intervención a la secretaría de Medio Ambiente de la Municipalidad de Fernández Oro para que tomara cartas en el asunto.

"Fue alrededor de las 11.30, por Las Criollitas, pasando la ruta 22. En un campo, los chacareros estaban limpiando y se nota que en un montículo quemaron un tanque de fuel oil. Y eso está prohibido", confiaron fuentes del cuartel a LMCipolletti.

Nuevo camión de bomberos Fernandez Oro.png Los Bomberos Voluntarios de Fernández Oro acudieron al lugar del que emanaba el humo negro. Gentileza

Seguidamente, personal de Bomberos procedió a "registrar los datos de los propietarios del lugar -por los chacareros del predio de donde emanaba el humo- y dar intervención a Medio Ambiente, que continuarán el caso", explicaron.

Lejos de oponerse al intercambio de información con las autoridades, los dueños de la chacra adujeron "que estaban quemando en su propio predio", lo que "no los exime de responsabilidad ni de las eventuales sanciones".

A pesar de que al lugar arribaron dotaciones de Bomberos, se explicó que "esa sustancia se consume sola, no hizo falta apagar el fuego ya que al llegar había quedado reducido a una gran humareda".

Bomberos de Oro festejó los 40 años

Los Bomberos Voluntarios de Fernández Oro cumplieron 40 años días pasados y lo celebraron de la mejor manera: con la comunidad que los vio nacer y que los sostiene desde aquel 6 de septiembre de 1985.

La historia comenzó con un llamado en la comisaría, la decisión de un grupo de vecinos y el acompañamiento del municipio marcaron el inicio del sueño que Fernández Oro tuviera su propio cuerpo de bomberos. Al principio, apenas un terreno donado y la voluntad de hacer algo grande. Hoy, ese mismo espacio es el corazón de una institución que se convirtió en símbolo de la ciudad.

Gabriela Herrera, presidenta de la Comisión Directiva, lo resumió con emoción: “Bomberos es una familia. Cuando uno empieza a colaborar, ya no puede irse. Administramos pocos recursos, pero siempre con el compromiso de proteger a quienes ponen el cuerpo todos los días”.

Aniversario Bomberos Voluntarios F Oro Los Bomberos Voluntarios de Fernández Oro están celebrando 40 años de servicio. Alejo Maimo

Herrera destacó que, además de voluntarios, el cuartel cuenta con personal rentado, hombres y mujeres que conviven en un mismo espacio y que, juntos, hacen posible el servicio a la comunidad. “Lo más valioso es que nunca estamos solos: los vecinos vienen, nos traen tortas fritas, se sacan fotos, nos acompañan. Eso es impagable”, afirmó.

Si hay alguien que puede dar testimonio de la historia viva del cuartel, ese es Adrián Epulef, uno de los primeros bomberos voluntarios de Fernández Oro. Ingresó a los 30 años, marcado por una tragedia: un incendio en el barrio que le hizo ver la urgencia de contar con un cuartel propio.

“No podía ser que un pueblo como el nuestro no tuviera bomberos. Al principio éramos dos capacitados, con un camión prestado y equipos donados. Tuvimos que aprender a la fuerza, con errores y mucho sacrificio, pero con la certeza de que era necesario”, relató.