Entró en vigencia la regulación de Uber en Cipolletti

Con la publicación en el Boletín Oficial, entró en vigencia en Cipolletti la ordenanza que fija las reglas para Uber, Cabify y plataformas similares. ¿Qué pasa con los taxistas?

Tras la publicación en el Boletín Oficial, ya es legal el uso de aplicaciones de transporte en Cipolletti.

Desde este lunes, Cipolletti cuenta con un nuevo marco legal que regula de manera integral el funcionamiento de las aplicaciones de transporte de pasajeros , como Uber , Cabify y otras plataformas similares. La normativa entró en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial Municipal Nº 638 , cerrando así más de un año de debates, cruces políticos y reclamos del sector en torno a cómo ordenar una actividad que ya operaba en la ciudad sin reglas claras .

Se trata de la Ordenanza de Fondo Nº 562/2025 , sancionada por el Concejo Deliberante el 15 de diciembre y promulgada por el Ejecutivo municipal, que incorpora el Anexo VII al Código de Transporte y establece por primera vez una regulación específica para el servicio privado de transporte de pasajeros mediante plataformas tecnológicas de intermediación .

En los fundamentos, la ordenanza reconoce que el transporte es un servicio esencial , clave para garantizar derechos básicos como el acceso al trabajo, la salud y la educación. Bajo ese concepto, el Municipio justifica la necesidad de intervenir y regular las nuevas modalidades digitales, entendiendo que el avance tecnológico modificó los hábitos de consumo y la forma en que los vecinos se movilizan.

Hasta ahora, las aplicaciones funcionaban en un limbo normativo, sin controles formales, lo que generaba tensiones con el sistema de taxis, desigualdad de condiciones y dificultades para el Estado a la hora de fiscalizar. Con la nueva norma, la actividad pasa a ser considerada privada, onerosa y de interés público, quedando sujeta a controles, habilitaciones y obligaciones impositivas.

Cabify (1)-2 Si bien, la ordenanza establece la obligatoriedad de las empresas de aplicación a radicarse en la ciudad, los choferes de las app podrán trabajar aunque estas no estén formalizadas. Maria Isabel sanchez

Qué establece concretamente la regulación

El Anexo VII define con precisión a todos los actores del sistema:

Plataformas Tecnológicas de Intermediación en el Transporte (PTIT)

Empresas de Redes de Transporte (ERT)

Titulares de vehículos

Conductores habilitados

Usuarios

Las plataformas deberán inscribirse obligatoriamente ante la Autoridad de Aplicación municipal como Empresas de Redes de Transporte, contar con licencia comercial en Cipolletti, domicilio legal en la ciudad, inscripción fiscal, y pagar una tasa de explotación establecida en la ordenanza tarifaria. Además, deberán presentar una garantía de cumplimiento del servicio y someterse expresamente a la jurisdicción de los tribunales locales.

Un punto clave del esquema es que no se fija un límite máximo de vehículos habilitados, dejando la cantidad de unidades librada a la oferta y la demanda. Sin embargo, ningún auto podrá prestar servicio si no está debidamente autorizado y registrado por el Municipio.

ECP FISCALIZACION (2).JPG A partir de ahora, los controles de tránsito podrán contar con un marco regulatorio específico para multar a quienes incumplan con lo establecido. Estefania Petrella

Reglas para vehículos y conductores

Cada titular podrá habilitar un solo vehículo, que deberá cumplir condiciones estrictas: antigüedad máxima de siete años, radicación en la provincia de Río Negro, revisión técnica obligatoria cada seis meses, y un seguro de responsabilidad civil de al menos $10 millones. También deberán encontrarse en óptimas condiciones mecánicas, estéticas y de higiene.

Una vez habilitado, el vehículo deberá portar una oblea identificatoria con código QR, visible en su interior, que permitirá a los usuarios y a los inspectores verificar la información del auto, del titular y de los conductores.

En cuanto a los choferes, se permite hasta cuatro conductores por vehículo, quienes deberán contar con licencia profesional (con un periodo de seis meses para obtenerla desde entrada en vigencia la ordenanza), no registrar antecedentes penales relevantes, no figurar en registros de deudores alimentarios ni de violencia de género, y estar inscriptos ante los organismos fiscales. La ordenanza prohíbe expresamente la toma de viajes fuera de la plataforma, es decir, sin intermediación digital.

Las aplicaciones deberán garantizar que los usuarios reciban información clara y previa al viaje: identidad del conductor, datos del vehículo, tiempo estimado de llegada y tarifa del servicio, que será fijada libremente por las plataformas. Además, se exige la implementación de sistemas de calificación, que podrán derivar en la baja de conductores con evaluaciones negativas reiteradas.

ECP TAXIS (1).JPG Los taxistas podrán integrarse a trabajar en las aplicaciones sin ningún costo extra, pero si informando al área de Fiscalización. Estefania Petrella

Un punto de equilibrio con los taxis

Uno de los aspectos más sensibles del debate quedó reflejado en la norma: los taxis habilitados en Cipolletti podrán operar también a través de plataformas digitales, tramitando una autorización adicional como anexo a su licencia. De este modo, la ordenanza busca integrar ambos sistemas, en lugar de enfrentarlos.

Esto implica que para los taxistas o remises que ya operan legalmente en la ciudad, no les significará ningún costo extra sumarse a los servicios que las aplicaciones ofrecen, pudiendo optar por trabajar de forma mixta entre el servicio tradicional y el “nuevo” de aplicaciones.

Con la entrada en vigencia de la Ordenanza 562, Cipolletti optó por regular y formalizar el funcionamiento de las aplicaciones de transporte, en lugar de prohibirlas. El desafío inmediato será el control efectivo en la calle, en un escenario donde la movilidad urbana sigue siendo uno de los temas más sensibles para la vida cotidiana de la ciudad.