Festeja hasta el juez que lo autorizó a viajar: el arquerito cipoleño, campeón en Chile

No tiene vínculo con su padre pero su discurso conmovió al magistrado, que le otorgó el permiso. El día de San Valentín. ..

Un campeón dentro y fuera de la cancha. Para Valentín no existen las barreras y nada es imposible. Otro objetivo cumplido para el arquerito de la escuelita Luz de Cipolletti cuya historia, reflejada desde el vamos por LM Cipolletti , se volvió viral.

Tras emocionar con su discurso al Juez y conseguir la autorización para viajar a Chile , ahora junto a sus compañeros se coronó campeón del torneo internacional de fútbol que se disputó en el vecino país. Y resultó gran baluarte en la conquista. ¡Crack! Como para que lo festeje el magistrado que hizo la excepción y puso la firma para no quitarle la ilusión.

En Angol, Chile, casi “no hubo goles” de los rivales de la escuelita Luz (les convirtieron muy pocos). Habrá sido el enorme deseo que tenía Valentín de poder formar parte de esta experiencia única junto a la delegación de nuestra ciudad, o quizá por sus condiciones naturales, sumado al buen trabajo de la defensa y todo el equipo.

Valentín, arquero de la escuelita Luz Para Valentín, esta experiencia en Chile fue "como un Mundial". Un verdadero número uno.

Lo cierto es que el chico de 10 años que recién a último momento y tras una larga lucha con su madre consiguió el permiso judicial para poder salir del país, brilló en el campeonato que tuvo sede en el país trasandino y disfruta de un momento soñado. “Esto es un sueño”, describió sus sensaciones a este portal.

Se trata del joven que semanas atrás ingresó solo al despacho del Juez en Cipolletti para que le permita disfrutar esta aventura inigualable. Para explicarle que necesitaba que primara el sentido común más allá de las normas. Es que hace tiempo perdió el vínculo con su padre y era imposible conseguir la autorización de su progenitor como requiere la Justicia.

Por suerte, el magistrado mostró un alto grado de sensibilidad y lo habilito a viajar a Chile con el aval de su incondicional mamá Romina.

Valentín fallo judicial arquero Valentín en el Juzgado el día que habló con el Juez.

Y así, ambos compartieron como se merecen esta increíble vivencia con el broche de oro del título. “Re contenta como madre, verlos disfrutar a los chicos, son re unidos, cada uno festeja los logros del otro. Y por supuesto que Valentín está chocho”, señaló mamá coraje días pasados a LM Cipolletti.

Una larga lucha con final feliz para el arquerito de la escuelita de fútbol. “El papá está en situación de calle, ahora vive en Misiones, no tiene ni teléfono. Se contactó conmigo por una publicación de Facebook y ahí me dijo que estaba allá, se comunicó con un teléfono prestado. Imposible rastrearlo y aparte tampoco tiene su documentación, no se puede contar con él”, explicó, en su momento Romina, las complicaciones que se presentaban en términos judiciales por la falta de contacto y el triste presente de su ex pareja.

Luego se refirió con orgullo a las cualidades futbolísticas de su hijo: “Ha recibido varios premios. Hace 3 ó 4 años que ataja en la escuelita Luz, desde que arrancó quiere ser arquero. Juega en la calle con amigos o en la plaza y va al arco. Es el puesto que eligió y se lo toma en serio”, destacó la pasión por el fútbol de Valen y por la posición que ocupa bajo los 3 palos.

Seguidamente lo describió como un niño “muy dulce, cariñoso, tranquilo, super amoroso”. El y su mamá lograron lo que parecía imposible. La “salvada milagrosa” sobre la hora, como esas del chico en el arco, llegó por el lado de la justicia. ¡Dale campeón! El día de San Valentín, el arquerito cuya historia enamora...