Tiene 10 años, su discurso emocionó al Juez y pudo viajar a Chile con escuelita de fútbol: "Soñado"

Valentín ya se destacó, al igual que todo el equipo de Luz, en los primeros partidos del torneo internacional. Su emoción y la de su madre.

Para Valentín, esta experiencia en Chile es "como un Mundial". Un verdadero número uno.

En Angol , Chile, casi “no hay gol” de los rivales de la escuelita Luz de Cipolletti. Será el enorme deseo que tenía Valentín de poder formar parte de esta experiencia única junto a la delegación local, o quizá por sus condiciones naturales, sumado al buen trabajo de la defensa y todo el equipo.

Lo cierto es que el arquerito de 10 años que recién a último momento y tras una larga lucha con su madre consiguió el permiso judicial para poder salir del país ahora brilla en el certamen internacional de fútbol y en especial disfruta de un momento soñado.

Fue triunfo en el debut , 2 a 1 , fue goleada abultada en la segunda presentación, 10 a 2 . Pero lo importante es que “la estamos pasando hermoso con mis compañeros, estoy muy feliz y agradecido a mi mamá por todo lo que hizo para que pueda venir” , celebra el chico, cuyo caso se hizo viral, esta experiencia enriquecedora.

Se trata del menor que semanas atrás ingresó solo al despacho del Juez en Cipolletti para que nada ni nadie le quitara la ilusión de vivir esta aventura inigualable. Para explicarle que necesitaba que primara el sentido común más allá de las normas. Es que hace tiempo perdió el vínculo con su padre y era imposible conseguir la autorización de su progenitor como requiere la Justicia.

escuelita luz Valentín, en Chile, junto a sus compañeros de la escuelita Luz de Cipolletti.

Por suerte, el juez mostró un alto grado de sensibilidad y lo habilitó a viajar a Chile con el aval de su incondicional mamá Romina.

Y ahora, ambos comparten desde el país trasandino, como merecían, esta increíble vivencia. “Re contenta como madre, verlos disfrutar a los chicos, son re unidos, cada uno festeja los logros del otro. Y por supuesto que Valentín está choco, dice que es un sueño para él”, señala mamá coraje a LM Cipolletti.

Una larga lucha con final feliz para el arquerito de la escuelita de fútbol

“El papá está en situación de calle, ahora vive en Misiones, no tiene ni teléfono. Se contactó conmigo por una publicación de Facebook y ahí me dijo que estaba allá, se comunicó con un teléfono prestado. Imposible rastrearlo y aparte tampoco tiene su documentación, no se puede contar con él”, explicó, en su momento Romina, las complicaciones que se presentaban por la falta de contacto y el triste presente de su ex pareja.

Luego se refirió con orgullo a las cualidades futbolísticas de su hijo: “Ha tenido dos premios, uno por la valla menos vencida y otro por su gran torneo. Hace 3 ó 4 años que ataja en la escuelita Luz, desde que arrancó quiere ser arquero. Juega en la calle con amigos o en la plaza y va al arco. Es el puesto que eligió y se lo toma en serio”, destacó la pasión por el fútbol de Valen y por la posición que ocupa bajo los 3 palos.

Valentín fallo judicial arquero Valen, el día que entró solo al despacho del Juez en Cipolletti.

Seguidamente lo describió como un niño “muy dulce, cariñoso, tranquilo, super amoroso”. Ellos hicieron todo lo que estaba a su alcance. La gran “salvada” sobre la hora, como esas de Valentín en el arco, llegó por el lado de la justicia. Hubo Luz verde para que viaje a Chile el arquerito de la escuelita Luz de Cipolletti. Y vaya si está brillando el 1…