La Justicia priorizó el amor familiar: autorizaron a una niña a viajar a Chile para ver a su abuela enferma

Un fallo habilitó el viaje de una niña junto a su madre al país vecino. Se tuvo en cuenta la delicada situación de salud de su abuela materna y la necesidad de resguardar los vínculos afectivos.

El Juzgado de Familia de General Roca autorizó el viaje de una niña a Chile junto a su madre, mediante una medida cautelar . La decisión se estableció luego de analizar una situación atravesada por la enfermedad de su abuela materna , además de la importancia de preservar los lazos familiares en un momento emocionalmente delicado.

Según detallaron, la solicitud fue presentada por la madre. En la presentación explicó que " la familia había decidido reunirse en el país vecino ante el estado de salud de la abuela ". En ese sentido, planteó que el encuentro resultaba significativo para la niña, no solo por el vínculo que mantiene con su abuela, sino también por la chance de compartir tiempo con el resto de sus familiares.

En la solicitud, la mujer recordó que en viajes anteriores tuvo que hacerlo sola o acompañada de otros familiares debido a la falta de autorización del progenitor. Esa situación generó angustia y problemas emocionales en la niña ya que manifestaba su deseo de poder compartir los momentos con su madre.

El padre no la había autorizado a viajar

En un primer momento, el progenitor no había otorgado el permiso para el viaje. Sin embargo, una vez notificado en el marco del proceso judicial, mostró su conformidad con la realización de viajes temporales, siempre que se establecieran fechas ciertas. Desde la Defensora de Menores e Incapaces también avalaron el pedido y el juzgado resolvió hacer lugar a la medida cautelar.

En este contexto, la autorización fue otorgada por la Unidad Procesal de Familia N.º 17, que habilitó el viaje por un plazo acotado y con la obligación de regresar al país en la fecha establecida. Además, adelantaron que el tribunal continuara el proceso para resolver de manera definitiva el pedido de autorización general para viajar.

En el fallo, la Justicia remarcó que "se ponderó especialmente el interés superior de la niña, su derecho a mantener vínculos familiares significativos y el delicado contexto de salud de la abuela, entendiendo que la respuesta judicial debía contemplar no solo los aspectos legales, sino también la dimensión humana y emocional del caso".