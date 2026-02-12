Te contamos de qué modo participar del concurso del peso de la manzana , en el que podés ganar un auto y una moto 0km .

La Fiesta de la Manzana 2026 regala un auto y una moto: cómo participar del concurso y ganar los 0KM

Según la definen sus organizadores, la Fiesta Nacional de la Manzana es una combinación de tradición y modernidad, donde se honra la cultura del trabajo agrícola que caracteriza a la región del Alto Valle del Río Negro. Aquí te contamos de qué modo participar del concurso del peso de la manzana , en el que podés ganar un auto y una moto 0km .

Cabe recordar que de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 también formarán parte artistas como Damas Gratis, Cazzu y Lali Espósito, entre otros. Y, amén del acceso general libre y gratuito, los concurrentes también podrán adquirir las entradas preferenciales.

Para participar del concurso del peso de la manzana y ganar un auto o una moto 0km , es preciso ingresar al sitio oficial de la Municipalidad de General Roca (Río Negro) y completar estos tres pasos:

Seguir al @municipioderoca en Instagram y Facebook.

Compartir la publicación (Facebook, Instagram) sobre la FNM2026 ( Feria Nacional de la Manzana 2026 ).

( ). Completar un cupón web con los datos personales, disponible en el sitio oficial de la Municipalidad de General Roca.

En el sitio oficial del concurso, se aclara que este es para personas mayores de 18 años. Asimismo, se subraya que, una vez cumplidos los tres requisitos mencionados más arriba, los interesados ya están participando del sorteo de concursantes del Peso de la Manzana 2026.

En el Reglamento del concurso, denominado “Peso La Manzana”, incluido en la Fiesta Nacional de la Manzana, se especifica que el concurso consiste en que las personas que, en el marco de la celebración de la Fiesta Nacional de la Manzana, resulten favorecidas en una elección de cupones, los participantes podrán acceder al concurso del que resultarán dos ganadores, quienes expongan, con anterioridad al pesaje de una manzana, el número más cercano a la realidad de su peso.

Así, la manzana estará dispuesta en una canasta habilitada por los organizadores y los participantes podrán seleccionar una. Los cupones estarán disponibles en dos formatos:

Cupón físico, que podrá retirarse en el edificio municipal ubicado en la calle Mitre N° 710 y disponerlo en la urna dispuesta en el hall central.

Cupón digital, ingresando al sitio web de la Municipalidad de General Roca y cumplimentando los pasos descriptos más arriba se accede al cupón digital. Y, como ya lo mencionamos, los participantes deberán:

Seguir al Municipio de Roca en sus redes sociales de Instagram y/o Facebook.

Compartir en redes sociales la publicación del Municipio de Roca sobre la FNM2026.

Asimismo, se detalla que la elección se realizará mediante la selección de 10 participantes titulares y 20 suplentes de la siguiente manera:

A- 21 cupones digitales seleccionados de forma on line mediante el uso de un sistema electrónico (lenguaje de programación Python y html utilizando el Framework Dyango) del cual por orden de selección surgirán 7 participantes titulares y 14 suplentes que, en el mismo orden, reemplazarán a aquellos titulares ausentes al momento de la realización del pesaje.

B- 9 de los cupones depositados en la urna dispuesta al efecto en el Hall Municipal. Por orden de extracción, surgirán 3 participantes titulares y 6 suplentes que en el mismo orden reemplazarán a aquellos titulares ausentes al momento de la realización del pesaje. Si los datos de la primera tarjeta extraída no estuvieren completos, fueren ilegibles o la tarjeta no presentare las condiciones de validez requeridas por la organización, se extraerá otra y así sucesivamente hasta extraer una que verifique las formalidades.

fiesta de la manzana.jpg De La Fiesta Nacional de la Manzana 2026 también formarán parte artistas como Damas Gratis, Cazzu y Lali Espósito, entre otros.

Por otra parte, se destaca que son dos los premios para los ganadores del concurso, consistentes en:

Primer Premio: un automóvil ccero kilómetro.

Segundo Premio: una moto 0 Km.

El primer premio será para quien exponga el número más cercano al peso real de la manzana y el segundo para quien lo siga a este en proximidad de peso.