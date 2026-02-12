Tres familias quedaron en la calle por un arrasador incendio que destruyó sus casas

Tres viviendas fueron arrasadas por un incendio desatado en Bariloche. No hubo heridos. Presumen que fue por un problema eléctrico. Se inició una campaña de ayuda.

El fuego arrasó con tres casas de Bariloche y sus ocupantes perdieron todo. Se inició una campaña para ayudarlos.

Un incendio destruyó tres viviendas de madera y sus ocupantes, familias con niños de distintas edades, perdieron todo y quedaron en la calle con lo puesto. Afortunadamente no se reportaron personas lesionada.

El siniestro se produjo durante la madrugada de este jueves en la calle Namuncurá al 1800, en uno de los barrios del sur de Bariloche.

Una vecina relató a El Cordillerano que las llamas habrían comenzado en el baño de una de las casas, propiedad de un hombre mayor , y que habría sido por un desperfecto eléctrico . El fuego se propagó con rapidez a una de las casas linderas, habitada por la hija, su marido y dos niños, de 14 años y 1 año y medio. Ambas viviendas quedaron completamente destruidas mientras que una tercera casa tuvo daños parciales.

Incendio tres casas ANBche Cerca de 30 bomberos debieron concurrir a lugar del siniestro, debido a la magnitud que alcanzaron las llamas. Tres casas resultaron destruidas. AN Bariloche

El cuartel de Bomberos Voluntarios local recibió el llamado a las 05:47 y por la magnitud del hecho concurrieron con dotaciones y un numeroso grupo de efectivos, quienes debieron arrobar abundante agua a través de varias mangueras dado que existía el riesgo de el fuego se extendiera a otras propiedades cercanas.

El hecho provocó una gran conmoción por las graves consecuencias sufridas por los damnificados, por lo que se inició una campaña para ayudarlos.

No solo necesitan todo lo que se requiere en un hogar, como heladeras, cocinas y otros electrodomésticos, sino también ropa, calzado y pañales. Se informó que los voluntarios pueden comunicarse al 2944 820598 (Lucía) o al 154378745 (Liliana).

Inusual nevada en pleno verano trae alivio por los incendios

El martes comenzó a caer una copiosa nevada en las zonas altas de Bariloche, lo que trae algo de alivio por los incendios forestales que afectaron miles de hectáreas de bosques tanto en Río Negro como en la vecina Chubut. La baja de la temperatura que se registró por el fenómeno climático, que se repitió este jueves, generó expectativas por la disminución del riesgo.

Medios de la región destacaron que se había acumulado nieve en la base del cerro Catedral, para el regocigo de turistas y residentes, quienes pudieron camionar por los senderos teñidos de blanco.

En tanto que en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, había llovido con buena intensidad, por lo que elevó el ánimo de pobladores y rescatistas que luchan contra el fuego forestal.

Desde el Comando Operativo Conjunto informaron que las precipitaciones favorecieron el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad relativa, generando un impacto positivo sobre los sectores activos del fuego.

De todos modos y pese al alivio aportado por las lluvias, también tiene su lado negativo, pues el agua modifica las condiciones del terreno, dado que alteran las sendas por donde deben transitar los vehículos y equipamiento.