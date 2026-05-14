Evacuación urgente en un colegio: un incendio generó tensión en pleno horario de clases

Un foco en el depósito obligó a evacuar parte del CEM 116. Actuaron rápido y evitaron una tragedia. Investigan qué lo provocó.

El incidente se registró este jueves en el colegio secundario 116. Foto: Gentileza Bomberos.

Momentos de tensión se vivieron este jueves en el colegio secundario 116 de Barrio Nuevo , en General Roca , cuando un principio de incendio obligó a evacuar parte del edificio en pleno horario escolar.

El foco se inició en el sector de depósitos , donde se almacenan alimentos e insumos destinados al desayuno de los estudiantes. Las llamas comenzaron a avanzar sobre algunos elementos, generando preocupación inmediata.

El personal del establecimiento actuó con rapidez y logró contener el fuego utilizando matafuegos antes de que se propagara a otros sectores.

Minutos después, Bomberos Voluntarios y efectivos policiales llegaron al lugar para terminar de controlar la situación y verificar que no hubiera riesgo de reactivación.

Daños menores y sin heridos

A pesar del susto, no se registraron personas afectadas por el humo ni lesiones. El incendio quedó circunscripto al depósito y solo provocó daños menores: se quemaron algunas cajas de té y un fardo de azúcar.

‍Qué se sabe sobre el origen

Las causas del incendio aún están bajo investigación. En un primer momento se habló de un posible cortocircuito, aunque desde el Consejo Escolar Alto Valle Este indicaron que no se puede confirmar esa hipótesis y esperan los resultados periciales.

Clases suspendidas

Tras el episodio, los estudiantes fueron retirados del establecimiento y se suspendieron las clases durante toda la mañana para permitir la limpieza y garantizar condiciones seguras antes de retomar la actividad.

El rápido accionar evitó que el episodio pasara a mayores, pero dejó en evidencia la vulnerabilidad de un sector clave dentro del colegio.