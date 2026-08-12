El sargento primero José Talma, jefe de la Brigada BREC, fue convocado para sumarse a las tareas de búsqueda y rescate tras el terremoto que afectó a Colombia.

El bombero de la Patagonia que viajará a Colombia para el rescate tras el terremoto.

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Trelew expresó su orgullo por la convocatoria del sargento primero José Talma , jefe de la Brigada BREC, quien viajará a Colombia para participar de las tareas de búsqueda y rescate tras el terremoto de 7,4 que sacudió la zona.

Talma fue convocado a través de la Asociación Civil Fénix Unit Rescue , con base en Mendoza, para formar parte del operativo desplegado en las zonas afectadas por el desastre.

La misión representa un hecho histórico para Bomberos Voluntarios de Trelew , ya que es la primera vez que uno de sus integrantes es convocado para participar de una catástrofe internacional.

El bombero llevará a la misión su experiencia y capacitación en búsqueda y rescate, además de su trayectoria vinculada al servicio y la atención de emergencias.

El apoyo de Bomberos Voluntarios de Trelew

Desde la Jefatura del Cuerpo Activo destacaron los valores que representa Talma, entre ellos la preparación, el compromiso, la solidaridad, el trabajo en equipo y la vocación de servicio.

“Hoy no parte solamente un bombero. Parte un integrante de Bomberos Voluntarios de Trelew llevando consigo el nombre, el espíritu y el compromiso de toda nuestra institución”, expresaron desde el cuartel.

La institución acompañará al sargento primero José Talma durante cada etapa de la misión y le transmitió su apoyo antes de su partida.

Es la primera vez en la historia del cuartel que uno de sus integrantes es convocado para participar de una catástrofe internacional, llevando su experiencia, capacitación y vocación de servicio más allá de las fronteras.

Alarma por posible terremoto de 8,8 con peligro de tsunami: más de 14 millones de personas estarían en riesgo

El terremoto en Colombia encendió todas las alarmas en países de América del sur como Chile e incluso Argentina, por una posible reacción similar en la zona. Tras el sismo de 7,4 de magnitud, expertos comenzaron a brindar sus análisis y centros especializados indicaron un alarmante escenario de riesgo.

Desde el el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) calcularon que más de 14 millones de personas podrían encontrarse en niveles de riesgo muy altos ante un posible terremoto de magnitud superior a 8,8.

Los diagnósticos territoriales realizados señalan que este sismo afectaría a Perú, donde regiones como Lima presentan un peligro elevado, debido al silencio sísmico de la zona de subducción y a fallas geológicas internas, comprometiendo la seguridad de más de 9 millones de habitantes en 56 distritos.

La zona costera concentra gran parte de esa exposición debido al proceso de subducción de las placas tectónicas frente al litoral peruano.

"Son más de 14 millones de personas que podrían verse afectadas o en niveles de riesgo muy alto por un sismo que podría ocurrir de magnitud 8", señaló uno de los integrantes de Cenapred.

El posible riesgo de un tsunami

Un terremoto de esta magnitud también implica que más de dos millones de personas de la costa podrían verse expuestas a un tsunami, con Lima, Áncash, Piura y Tacna entre las zonas consideradas en el escenario.

Dentro de Lima Metropolitana, la Provincia Constitucional del Callao presenta una situación particularmente compleja. Distritos como Callao, Ventanilla, Mi Perú, Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla y La Punta aparecen dentro de las áreas evaluadas por los modelos de inundación.

La Punta es uno de los puntos más sensibles. Según estudios de Cenepred, el distrito podría recibir el impacto del mar desde ambos lados y presenta dificultades para una evacuación horizontal rápida debido a su configuración geográfica.