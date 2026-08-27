La Ruta 151 aísla a Catriel: faltan docentes y se caen eventos porque los protagonistas quedan varados

El mal estado de la Ruta 151 afecta las clases y actividades en Catriel. La intendenta Daniela Salzotto manifestó expectativas por traspaso a Río Negro.

La comunidad de Catriel lleva más de un año reclamando activamente obras en la Ruta 151. Aseguran que quedaron aislados.

El intransitable estado de la Ruta 151 genera severas complicaciones cotidianas en la vida social y educativa de Catriel . La falta de mantenimiento y el deterioro de la calzada provocaron que la ciudad quede aislada, según advirtió la intendenta Daniela Salzotto . En la comunidad hay expectativas por el traspaso de las rutas 22 y 151 a la Provincia.

El estado de la ruta impacta de lleno en el desarrollo universitario de Catriel. Según explicó Salzotto, "la localidad de Catriel lamentablemente ha quedado aislada. Hoy estamos fortaleciendo la llegada de la universidad con oferta educativa, pero a raíz del deterioro y abandono de la ruta, los docentes no quieren viajar, a dictar sus clases ".

Los problemas para conseguir profesores son un claro ejemplo del impacto en la vida cotidiana que provoca una ruta llena de pozos profundos y con tramos donde el pavimento ya no existe. Lo que para muchos es una odisea de una vez, cuando deben atravesar la Ruta 151 por un viaje, para los habitantes de Catriel es un problema diario.

En la ciudad también es habitual que clubes y escuelas deportivas tengan que suspender competencias o que eventos culturales se posterguen sobre la hora. La razón es siempre la misma: los protagonistas quedaron a mitad de camino por algún desperfecto causado por el mal estado de la Ruta 151.

El impacto del tránsito pesado en la Ruta 151

A las dificultades de conectividad para profesores y delegaciones deportivas se suma el flujo constante de transporte de cargas de gran porte que transita a diario. Los pesados camiones que transportan cargas son parte del problema y, al mismo tiempo, grandes afectados por la falta de mantenimiento.

Al respecto, Salzotto graficó el desgaste continuo que sufre la traza: "Y mientras tanto, el dato significativo es que transitan durante 24 horas diarias más de 2.000 camiones con carga de arena, grandes bateas que vienen del norte".

En ese sentido, la jefa comunal cuestionó la falta de volcado de recursos en la infraestructura vial por parte del gobierno nacional, al señalar que se supone "una ley que habla de un impuesto a los combustibles líquidos que nunca en estos dos años y ocho meses se ha visto plasmada en el mantenimiento de la ruta, por lo menos".

Agenda en el Congreso y el acuerdo con Provincia

Ante la emergencia vial, la intendenta encabezó acciones de visibilización como un abrazo simbólico sobre la calzada. Estas medidas permitieron instalar la discusión en la agenda pública. "Haber logrado que la Ruta Nacional 151 sea tema de agenda nacional en el Congreso, eso ya es muy significativo", remarcó la mandataria.

Frente al acuerdo que transfiere el control de la carretera desde Nación hacia el gobierno de Río Negro, las expectativas locales son positivas. La intendenta afirmó que mantendrán el reclamo firme hasta que se concrete la reparación integral, la cual beneficiará no solo a Catriel, sino a toda la provincia y a la Patagonia.

La Ruta 151, desde Cipolletti a Catriel sería uno de los primeros puntos de obras de reparación y mantenimiento a ejecutar una vez que entre en vigencia el traspaso. Vialidad Rionegrina evaluó los más de 500 kilómetros de las rutas 22 y 151 que pasarán a órbita provincial y ese sector es uno de los que menos obstáculos técnicos y burocráticos tiene.

Allí, hay una empresa contratada para la tarea y no hay conflictos legales que resolver. Se renegociará el contrato y se destinarían fondos del crédito internacional de 60 millones de dólares que gestiona la Provincia para iniciar obras. Si bien no hay plazos confirmados, los trabajos de mejoramiento comentarían antes de fin de año.