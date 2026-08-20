El intendente realizó este jueves su programa en vivo por redes sociales. Mirá todas las novedades en esta nota.

Rodrigo Buteler confirmó el traslado de la estación meteorológica a la Isla Jordán y 7 playones deportivos.

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler , realiza este jueves una nueva edición de su programa de streaming en vivo , una propuesta que busca acercar la gestión municipal a los vecinos con un formato más directo, dinámico y adaptado a las plataformas digitales.

La transmisión se realiza de manera simultánea a través de distintas redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube y TikTok, donde vecinos pueden participar en tiempo real con preguntas, consultas y propuestas.

El jefe comunal hizo un repaso de su actividad política en los últimos días y recordó en vivo el anuncio realizado sobre la ''Aldea Comercial' ' que se construirá en el predio ubicado en Kennedy y Alem.

La iniciativa incluye el supermercado, más de 50 locales entre retail y gastronomía, sede bancaria, gimnasio, polo deportivo, oficinas, consultorios y un parque público de más de 8.000 metros cuadrados. También sumará más de 300 plazas de estacionamiento.

En esta misma línea anunció que están coordinando desde el Ejecutivo el traspaso de la Estación Meteorológica a la Isla Jordán.

Uno de los aspectos más complejos del proceso es la reubicación de los instrumentos utilizados para el monitoreo meteorológico y geofísico en las nuevas instalaciones. Entre los equipos que deberán ser desmontados y reinstalados se encuentran el abrigo meteorológico, un sismógrafo, una veleta, pluviómetros y un magnetómetro.

Consultado sobre los comerciantes que de manera semanal se concentran en el predio para ofrecer frutas y verduras, se confirmó que se encuentran analizando el mejor lugar donde pueden ''reubicarse''.

La ciudad tendrá siete nuevos playones deportivos

Dentro de la transmisión también se anunció la construcción de siete nuevos playones deportivos con juegos e iluminación en distintos barrios de la ciudad.

Los nuevos playones deportivos se construirán en los barrios Distrito Vecinal Noreste, La Braña, Obrero, 2 de Febrero, Arévalo, CGT y Ayres del Valle.

Las obras permitirán sumar nueva infraestructura deportiva y recreativa en siete sectores de Cipolletti, con espacios destinados principalmente a los chicos, jóvenes y familias de cada barrio. Los proyectos contemplan playones deportivos, juegos e iluminación, generando lugares adecuados y seguros para practicar deportes, encontrarse y disfrutar del espacio público.

El anuncio fue uno de los puntos centrales de una nueva transmisión encabezada por Buteler, que volvió a combinar información sobre la gestión municipal con entrevistas, música, deporte, participación de los vecinos y momentos distendidos.

Un streaming que también pasa en la vereda

La nueva edición tuvo una importante participación presencial. Vecinos, familias e invitados se acercaron a la vereda para acompañar la transmisión, mientras muchas otras personas siguieron el programa y participaron virtualmente enviando mensajes a través de las diferentes redes sociales.

También estuvieron presentes integrantes del gabinete municipal y concejales, que acompañaron la transmisión y fueron tomando nota de los reclamos, consultas y propuestas que llegaban en vivo de los vecinos.

El streaming volvió así a funcionar no solamente como una manera diferente de comunicar las novedades de la ciudad, sino también como un espacio directo de escucha y contacto con los vecinos.