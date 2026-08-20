"¿De dónde saliste?": La insólita sorpresa que se llevó un camionero al llegar a Roca

El chofer descubrió a un hombre que viajó sobre la rueda de auxilio al llegar a la provincia de Río Negro. ¿Qué explicación le dio?

El insólito hecho tuvo de protagonista a un camionero que había partido desde la localidad cordobesa de Río Segundo y que al arribar a General Roca, se encontró con una situación que lo dejó atónito: una persona había viajado sobre la rueda de auxilio, debajo del chasis del camión , en una posición de extremo peligro.

El hallazgo se produjo cuando el conductor se detuvo en una de las estaciones de servicio ubicadas sobre Ruta 22 y Avenida Roca . Recién allí advirtió que alguien había realizado parte del recorrido aferrado a la parte inferior del vehículo, expuesto al movimiento del transporte de gran porte y en condiciones que no son las mínimas esperadas para que alguien se traslade, independientemente de la distancia comprendida.

El conductor del rodado contó que había salido de Río Segundo y que durante el trayecto solamente había detenido su marcha en el peaje de James Craik , donde aseguró que pasó despacio.

Al descubrirlo, el camionero intentó saber cómo había llegado hasta allí y expresó con asombro: ''Flaco, ¿qué hacés ahí?'' e insistió ''¿Dónde te subiste vos, de dónde saliste?''. El hombre que se puede ver en el video no respondió con ninguna palabra y sólo se limitó a hacer señas como si ''tuviera una discapacidad en la voz'' y rápidamente se retiró del lugar.

Una acción más que peligrosa

Viajar sobre la rueda de auxilio y debajo del chasis de un camión durante cientos de kilómetros implica una exposición extrema. Una frenada, una maniobra inesperada o cualquier inconveniente durante el trayecto podía haber provocado una caída o consecuencias mucho más graves para la persona que se trasladaba en esa peligrosa posición.

Por la fugacidad de la situación no se tomó intervención policial. En consecuencia, quedó la incógnita del paradero del hombre, desde dónde se trasladaba y su estado de salud.