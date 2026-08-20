"Identidad albinegra": la innovadora propuesta de Club Cipolletti para los más chicos

El Club Cipolletti convoca a las familias a que los más pequeños tengan su primer camiseta del albinegro.

"Identidad albinegra" la propuesta del Club Cipolletti para los más chicos

En el marco de los festejos por el Mes de las Infancias, el Club Cipolletti lanzó una emotiva campaña en conjunto con el proyecto '' Identidad Albinegra'' .

La propuesta busca fortalecer el sentido de pertenencia en los más pequeños, darles la posibilidad de vestir los colores del club y vivir de cerca la pasión del fútbol en La Visera de Cemento.

La iniciativa está dirigida expresamente a niños y niñas que aún no cuentan con la indumentaria oficial. A través de este proyecto, los organizadores les obsequiarán su primera camiseta albinegra .

Horarios y entrega de las camisetas

Los interesados en retirar la casaca deberán acercarse este sábado de 9 a 20 horas a la sede del Club Cipolletti, ubicada en Mengelle 210 (en la Secretaría del Club). La amplitud horaria se debe a la accesibilidad que se ofrece desde la entidad considerando que se recepcionarán las familias por orden de llegada.

Beneficio extra para el partido del domingo

El regalo no termina con la indumentaria: la propuesta incluye una experiencia completa en La Visera. El niño o niña que reciba su camiseta podrá ingresar de manera gratuita al partido de este domingo a las 15:30 horas frente a Atenas, acompañado por un adulto que también tendrá entrada libre.

Para hacer efectivo el ingreso gratuito a las tribunas, se deberán cumplir las siguientes condiciones:

El niño/a: Debe asistir vistiendo la nueva camisetita del club.

El adulto acompañante: Debe concurrir vistiendo la camiseta de Cipolletti o ropa de color blanco o negro.

El Club Cipolletti presentó su Red de Comercios Amigos, un programa de beneficios para los socios.

El Club Cipolletti lanza la Red de Comercios Amigos

El Club Cipolletti concretó la firma de un convenio junto a las Cámaras de Comercio de Cipolletti y Fernández Oro para dar inicio a la Red de Comercios Amigos del Club Cipolletti, una propuesta orientada a generar beneficios exclusivos para los socios de la institución.

La iniciativa contempla descuentos y promociones en comercios adheridos de ambas ciudades. El acto se desarrolló en las oficinas del club y contó con la participación de representantes de las tres instituciones involucradas en el proyecto.

Estefania Petrella

La mirada del club: "Otra promesa cumplida"

Luca Mancini, presidente del Club Cipolletti, sostuvo que la firma representa un paso más en el compromiso de la institución con su gente. "Es otra promesa cumplida, de devolverle al socio y a la socia un poco de tanto acompañamiento que nos dan mes a mes", señaló.

El dirigente agregó que el objetivo es que la identificación con el club trascienda lo deportivo. "La idea es que el socio se sienta identificado no solo en la disciplina, sino también en el comercio del barrio, del vecino de siempre", explicó Mancini.

El sector comercial celebra el impacto en las ventas

José Luis Bunter, presidente de la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro, calificó la iniciativa como "extremadamente beneficiosa" tanto para el sector comercial como para los socios del club, en un contexto de caída generalizada en las ventas.

"El comerciante necesita generar un impacto de descuento, y quién mejor que trasladar ese beneficio a los cipoleños y a los socios del club", afirmó Bunter. Según precisó, casi 4.000 asociados podrán traccionar directamente el consumo en Cipolletti y Fernández Oro.