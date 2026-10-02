En Cipolletti se respira fútbol: llegan más de 1800 jugadores para el Campeonato Argentino de Veteranos

Durante cinco días, la ciudad será sede de una nueva edición del tradicional certamen nacional, que reunirá a unos 1.800 deportistas en las categorías Senior, Súper, Maxi y Máster. Las finales están previstas para el 12 de octubre.

Cipolletti se prepara para un octubre con distintas propuestas que abarcan todos los públicos. Mientras se desarrolla la 21° Feria del Libro en la ciudad, también se desarrollará la XXI edición del Campeonato Argentino de Fútbol para Veteranos, que reunirá a 62 equipos y alrededor de 1.850 deportistas durante cinco jornadas de competencia.

El certamen contará con las categorías: Senior, Súper, Maxi y Máster. Las delegaciones llegarán desde distintas localidades de Río Negro , Neuquén, Chubut, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Santa Cruz y Catamarca, entre otras provincias.

La apertura formal se realizará el miércoles 7 de octubre, de 18 a 20 , con una conferencia de prensa en la que participarán integrantes de la organización, colaboradores y funcionarios municipales. En tanto, el jueves 8, de 10 a 17 , se llevará adelante la acreditación de las delegaciones en el predio de Los Álamos .

Un campeonato en distintos puntos de la ciudad

El puntapié inicial está previsto para el viernes 9 de octubre a las 8, con la categoría Senior. Los encuentros se disputarán principalmente en las canchas de Los Álamos, ubicadas sobre calle 5 bis, entre San Luis y Ruta Provincial 151. También se utilizará el Complejo Polideportivo Don Pedro, ubicado frente al predio y destinado al estacionamiento de las delegaciones, mientras que durante viernes y sábado se sumarán tres canchas del predio La Amistad.

Antes del comienzo de la competencia, el cuerpo arbitral tendrá una reunión de capacitación el martes, de 18 a 20 horas, con el objetivo de coordinar los aspectos vinculados al desarrollo de los partidos.

Las respectivas finales están previstas para el lunes 12 de octubre, también en las canchas de Los Álamos. Desde la organización destacaron el valor de un torneo que, además de la competencia deportiva, promueve la confraternidad, la experiencia y la cultura del fútbol, uno de los grandes protagonistas de la identidad deportiva argentina.

La llegada de las delegaciones también tendrá impacto en la actividad económica regional, especialmente en los sectores de hotelería, gastronomía y turismo, debido al importante movimiento que generará la presencia de deportistas y acompañantes durante los cinco días.

Los equipos participantes

Senior:

Tres Arroyos.

Quintu Panal de General Roca.

Liga Municipal de Villa Regina.

Tiro Fútbol Club de Roca.

Club de Profesionales de Viedma.

Belgrano de Esquel.

Villa San Martín de Roca.

La Emilia de Roca; Cascallares FC.

La Amistad de Cipolletti.

Maxi:

Catriel.

Tres Arroyos.

Tiro Federal de Comodoro Rivadavia.

Ranqueles de Río Cuarto.

Quintu Panal de Roca.

Liga Municipal de Regina y Tiro Fútbol Club de Roca.

Club Casa de Piedra de La Pampa.

Esquel.

Entre Tiempo de La Pampa.

Racing Club de Castex.

AMFA-Villa Mercedes.

Club Gregore de Caleta Olivia.

La Emilia de Roca.

San Francisco de Buenos Aires.

La Amistad de Cipolletti.

Súper:

Tres Arroyos Catamarca.

Huracán de Comodoro Rivadavia.

Ranqueles de Río Cuarto.

Liga Municipal de Villa Regina.

Amateur de Villa Mercedes.

La Estrella de Viedma.

Tiro Fútbol Club de Roca.

Amigos de Caleta Olivia.

Club de Profesionales de Viedma y Santa Rosa

Club Sarmiento de La Pampa.

Barrio 25 de Mayo de Regina.

Club Alvarado de Esquel.

La Emilia de Roca.

General Pico.

La Amistad de Cipolletti.

Máster: