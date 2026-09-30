Cipo va el domingo por Fox y antes del almuerzo

En un horario atípico, el Albinegro será local de Sol de América, televisado para todo el país por señal de cable.

Cipolletti se juega el pase a las semifinales del Federal A. Será el domingo, desde las 11.

La definición de los cuartos de final del Federal A tendrá un condimento especial para Cipo también fuera de la cancha. El Albinegro recibirá este domingo a Sol de América de Formosa, desde las 11, en La Visera de Cemento y el encuentro será televisado por Fox Sports , por lo que volverá a la pantalla de cable en un partido clave de la temporada.

El horario será poco habitual para Cipo, que está acostumbrado a jugar sus partidos de local durante la tarde. La modificación responde al aniversario 123° de Cipolletti , que se celebrará este sábado 3 de octubre, mientras que el domingo se realizará el tradicional desfile cívico desde las 15 sobre la avenida Fernández Oro.

Para evitar que ambos acontecimientos se superpongan, el partido fue programado por la mañana.

Omar Novoa

La señal elegida para esta oportunidad será Fox Sports, que desde el comienzo de la temporada tiene un acuerdo con el Consejo Federal para transmitir un partido por fecha del Federal A. El certamen volvió así a tener presencia en la televisión por cable después de varios años, con la señal como una de las encargadas de llevar algunos encuentros a todo el país.

Para Cipolletti, la confirmación representa además un cambio respecto de las últimas presentaciones. Durante buena parte de la temporada, Canal 10 acompañó al Albinegro tanto de local como de visitante.

El escenario comenzó a cambiar durante la segunda parte del campeonato, cuando LPF Play, la plataforma oficial de AFA, empezó a transmitir partidos del Federal A. La exclusividad de esas emisiones impidió que Canal 10 pudiera realizar su habitual transmisión televisiva y por streaming en algunos encuentros.

De hecho, la ida de esta serie ante Sol de América, disputada el último domingo en Formosa, fue transmitida por LPF Play. El conjunto formoseño se impuso 1-0 con gol de José Romero, por lo que Cipo deberá ganar en La Visera para avanzar a las semifinales por el primer ascenso.

"José Romero"



Por el gol del jugador de Sol de América de Formosa ante Cipolletti. pic.twitter.com/l8lvAvtqwG — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026

Ahora, para la revancha, la historia será diferente: Fox Sports llevará el partido a la televisión de cable, en una jornada que tendrá al Albinegro como uno de los protagonistas de la definición del Federal A.

Ganar por cualquier resultado

Cipolletti llega a la revancha con la obligación de ganar después del resultado obtenido en Formosa. Sin embargo, el equipo de Fabián Enríquez cuenta con ventaja deportiva por haber terminado mejor ubicado en la etapa anterior, por lo que una victoria por un gol de diferencia le permitirá meterse en las semifinales.

El desafío comenzará temprano. Desde las 11 de la mañana, La Visera será escenario de un partido que puede definir el futuro inmediato del Albinegro y que, esta vez, tendrá una pantalla distinta a la de las últimas semanas: Cipo volverá al cable de la mano de Fox Sports.