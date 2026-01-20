Asspur apuntó contra la renuncia del director del Hospital de Cipolletti: "Duró solo dos semanas"

En el gremio Asspur, califican de "inédito" lo ocurrido en el Hospital local, puesto que su ahora ex director solo ejerció "en forma efectiva dos semanas".

En la dirigencia del gremio Asspur, observan en forma crítica el actual proceso institucional del Hospital de Cipolletti.

En el gremio Asspur, tienen su propia versión de la crisis de conducción que enfrenta el Hospital. Según el dirigente Santiago Cayupán, la renuncia del director Juan Pablo Palma "era algo esperado" por como se venían presentando los acontecimientos, aunque lo "inédito" es que el ahora ex funcionario "haya durado en forma efectiva dos semanas nada más".

"Dos semanas en el cargo creo que es algo inédito, nunca había pasado una situación " como la que se ha dado últimamente en el nosocomio. Y más porque, en su opinión, el ex director sería conocido internamente por su presunta afinidad con el gobierno provincial.

Cayupán recordó que "incluso" la ex directora Mabel Raviola "se mantuvo en el tiempo y el gobierno la sostuvo", pese a que "su gestión no fue la mejor, para nada". Apoyándose en su memoria, el dirigente indicó que Raviola alcanzó a estar " casi dos años " en su cargo.

Hospital Cipolletti (1).png A la dirigencia del gremio Asspur local, le parece "una locura" que el último director designado para el Hospital haya durado solamente "dos semanas" de función efectiva.

En opinión del referente local de Asspur, la salida del radiólogo Palma podría deberse a que "no tenía la experiencia" necesaria para llevar adelante la responsabilidad.

Así las cosas, estar "dos semanas al frente del Hospital me parece que es una locura", por cuanto el nosocomio de Cipolletti es "uno de los cuatro hospitales más importantes de la provincia".

Reflexionó que tal vez el ahora ex director tampoco tenía "el conocimiento suficiente del manejo hospitalario", pero, a lo mejor, "no es eso". De todos modos, consideró que podría haber sido "temerario" el que se haya avanzado en su designación.

Dicho esto, aclaró que con sus palabras no hacían alusión alguna a que Palma no sea médico, sino radiólogo. "No necesariamente tenés que ser médico para ser director", enfatizó.

Cabe indicar que Palma ha expresado públicamente que su alejamiento se debía a "un problema personal", al que prefirió no referirse.

Asspur ante Wisky

Lo que le llamó la atención al dirigente de Asspur es el protagonismo y la preponderancia que tuvo el funcionario provincial y responsable provisorio del nosocomio Sergio Wisky allá en los primeros tiempos del ejercicio de quien ahora está reemplazando.

Al respecto, recordó que el ex funcionario "una de las primeras reuniones que tuvo fue con la gente de atención primaria de la salud (APS). Yo pertenezco a esa área y en la reunión que se hizo estaban médicos, enfermeros, agentes sanitarios, estaba todo el equipo de APS".

En esa ocasión "nos sorprendió que estuviera Wisky al lado, o sea, la voz cantante en la reunión era Wisky", en tanto que el nominado entonces para la dirección "estaba con un cuadernito anotando las problemáticas que le iban citando los diferentes centros de salud".

Se esperan soluciones concretas

En ese encuentro, hubo compromisos de "soluciones concretas a algunos de nuestros pedidos", pero en este tiempo "no se ha solucionado nada en el Hospital de Cipolletti".

Insistió que en aquella ocasión de la reunión con el personal de APS "Wisky era el que hablaba", lo cual "a nosotros nos sorprendió porque no sabíamos que íbamos a tener una reunión con Wisky. La reunión estaba citada con el nuevo director".

E.C.P COSTA NORTE SANTIAGO CAYUPAN (10) Al dirigente sindical Santiago Cayupán, le llamó la atención el protagonismo y "la voz cantante" que ha tenido Sergio Wisky desde el inicio formal de la última conducción del nosocomio cipoleño. Estefania Petrella

Cayupán cree que Palma habría ignorado "un montón de cosas de funcionamiento del Hospital y creo que también eso ayudó a que naufragara tan rápido en su función como director".

Agregó que la situación de transitoria inestabilidad en el nosocomio resulta más complicada por las dificultades y carencias que viene sufriendo la institución, patente en la falta de especialistas como "pediatras, cirujanos y ginecólogos" y en la siempre acotada disponibilidad de insumos y medicamentos.

Pacientes con necesidades

"Efectivamente, hay gente que anda con necesidades de hacerse una ecografía o que anda con una orden de derivación al oftalmólogo, pero que no consigue el turno. Son innumerables situaciones a la que está expuesta la población y a la que no ha dado respuesta ni siquiera el propio Sergio Wisky que es secretario del ministro de Salud". Vale señalar que el cargo preciso del funcionario es de secretario de Coordinación Operativa de la Salud.

Por otro lado, el gremialista rechazó el nuevo "ajuste" que intenta llevar adelante el gobierno provincial en la Salud Pública y destacó que ante la situación Asspur ha lanzado "el estado de asamblea y movilización permanente". Puntualizó que la lucha sindical también se está planteando porque "tenemos un conflicto en el hospital de Cincos Salto, donde despidieron a un ginecólogo y una obstetra".