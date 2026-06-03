La campaña solidaria con tono mundialista de Santi Maratea que beneficiará a una escuela rionegrina

La propuesta impulsada por una fábrica de ropa deportiva, consiste en la compra de un pack de cuellitos que incluye un tercer cuellito que será donado a los alumnos de tres colegios del país.

La escuela primaria 181 de El Foyel es una de las instituciones rionegrinas beneficiadas de la campaña solidaria.

Una innovadora campaña solidaria con tono mundialista tiene como protagonistas a los estudiantes de escuelas de todos los rincones del país, entre ellos, los alumnos de una escuela primaria rionegrina serán beneficiados con los premios . Se trata de una iniciativa impulsada por el influencer Santiago Maratea y la fábrica de ropa deportiva, que promueve la compra de un pack de dos cuellitos , de los cuales una tercera unidad será donada a los estudiantes de tres escuelas del país.

La iniciativa es impulsada por la marca de indumentaria deportiva que confecciona los cuellos y demás indumentaria de los maratonistas que representan a Adidas . Con el comienzo del mundial, los colores patrios estarán presentes para alentar a la selección nacional en la competencia futbolística más importante.

En ese sentido, la propuesta consiste en que cada compra del pack de cuellitos mundialistas a través de la plataforma Mercado Pago , incluye una tercera unidad que la empresa donará y distribuirá de forma gratuita en distintos establecimientos educativos seleccionados.

La campaña solidaria eligió a tres escuelas ubicadas en distintos puntos del país, la Escuela N°181 de El Foyel en Río Negro, la Escuela primaria Almafuerte de Ranchos en la Provincia de Buenos Aires y la Escuela primaria Pedro Esnaola de Calingasta, en San Juan.

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“Hay una fábrica de ropa que es la que hace los cuellitos para maratonistas de Adidas que arrancó una campaña con el objetivo de llegar a la mayor cantidad de escuelas de todos los rincones de la República Argentina para que nenes y nenas tengan su cuellito para alentar la selección” expresó Maratea.

La escuela de El Foyel que será beneficiada con los premios

La escuela rionegrina seleccionada tiene una matrícula de 70 estudiantes, es decir, se necesita que 70 personas compren un pack de cuellos deportivos para que cada alumno de la Escuela 181 de El Foyel, tenga su regalo de la selección nacional para alentar a nuestro equipo durante el Mundial 2026. El influencer explicó cómo es el procedimiento para colaborar con la campaña y destacó la rapidez para la llegada del pedido.

“Cómo es la campaña, entras a Mercado Libre y compras un pack de dos cuellitos, que te van a llegar en 24 horas, no importa en que parte del país estés, en esa compra se incluye un tercer cuellito que la fábrica se encarga de llevar y repartir por las diferentes escuelas” indicó el influencer.

el cuellito argentino Con cada compra del pack de cuellos, se donará un tercero a la escuela 181 de El Foyel.

La escuela de San Juan será el desafío mayor con 245 alumnos

La escuela bonaerense representa una meta mayor a la escuela rionegrina, ya que posee 90 estudiantes matriculados. En cambio, la escuela sanjuanina representa el desafío mayor con una matrícula de 245 alumnos que también podrían ser beneficiados por la iniciativa solidaria.

“Tiene 245 estudiantes o sea que con 245 personas que compren un pack de cuellitos ya podemos ir y repartirle a todos los alumnos. Yo ahora voy a publicar tres historias con los link para cada escuela, así podés colaborar con la escuela que más te guste. Y si conoces a alguien de estas tres localidades, mandale este video así nos unimos entre todos” agregó Maratea.

¿Cómo colaborar?

La logística de la campaña estará a cargo de Mercado Libre, que será el responsable para que los compradores reciban sus paquetes en un plazo aproximado de 24 horas, independientemente del lugar geográfico donde residan. De forma paralela, la fábrica de indumentaria deportiva se encargará de empacar, trasladar y entregar las unidades donadas en cada una de las escuelas beneficiadas.

De esta manera, cada persona que colabore con la compra de un cuello de la selección nacional a través de Mercado Libre estará ayudando para que un estudiante de El Foyel tenga su cuellito con los colores de la patria para alentar a nuestro equipo en el Mundial.