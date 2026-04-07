Fuerte reducción del Tren del Valle deja a usuarios sin opciones por la tarde

El Tren del Valle redujo sus servicios a un solo viaje diario entre Cipolletti y Neuquén. La falta de frecuencias complica a usuarios y genera reclamos.

Desde hace más de un mes, los usuarios del Tren del Valle atraviesan una situación crítica tras la reducción de horarios y frecuencias en el tramo que conecta Cipolletti con Neuquén y Plottier . Lo que hasta hace poco ofrecía al menos dos servicios por la mañana y dos por la tarde, este martes quedó reducido a una única frecuencia diaria por sentido, generando complicaciones para cientos de pasajeros que dependen de este medio de transporte para trabajar, estudiar o realizar trámites.

El cambio quedó formalizado el pasado 1 de abril, cuando la secretaría de Transporte de la Nación actualizó los horarios en su sitio web oficial. Desde entonces, el esquema se mantiene sin modificaciones y, según indicaron fuentes vinculadas al sistema ferroviario, no hay perspectivas de que se restituyan las frecuencias en el corto plazo.

Actualmente, el servicio quedó limitado a un solo tren que parte desde Neuquén hacia Cipolletti a las 7:50, mientras que el regreso desde Cipolletti hacia Neuquén se realiza a las 8:25. Esto implica que quienes necesitan trasladarse en otros horarios, especialmente por la tarde, deben recurrir a alternativas como colectivos urbanos o interurbanos , con mayores costos y tiempos de viaje.

La Secretaría de Transporte oficializó el cronograma especial desde el 1 de abril donde suprime las frecuencias de tarde desde y hacia Cipolletti.

Esta supresión impacta directamente en quienes regresaban a sus hogares al finalizar la jornada laboral o académica, dejando un vacío significativo en la oferta de transporte público.

Tren del Valle 01 La medida se da en el marco de una reducción de formaciones vinculadas al servicio regional. Claudio Espinoza

Falta de formaciones y sin respuestas oficiales

Consultado por LM Cipolletti, Brian Tamborindegui, delegado del gremio ferroviario La Fraternidad en Neuquén, explicó que la reducción responde a la disponibilidad de material rodante. “Desde que está funcionando un solo tren, se está yendo en un solo horario a Cipolletti. Esto viene ocurriendo desde fines de febrero aproximadamente”, señaló.

En ese sentido, detalló que la limitación del servicio está directamente vinculada a la falta de formaciones operativas. “Se debe al funcionamiento de un solo tren. Hasta el momento, Trenes Argentinos no ha informado nada al respecto para sumar otras formaciones”, agregó.

Detrás de esta situación aparece un problema estructural: la falta de repuestos y de inversión para el mantenimiento de las unidades. Un escenario que, según advierten desde el sector ferroviario, no solo afecta al servicio regional sino que se replica en distintas líneas del país.

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Impacto directo en los usuarios

La situación no es menor si se tiene en cuenta que, según estimaciones, alrededor de 100 personas utilizan diariamente el tren para trasladarse entre Cipolletti y Neuquén. Para muchos de ellos, el Tren del Valle representaba una opción económica, ágil y confiable frente al tránsito intenso que caracteriza a los puentes carreteros que unen ambas ciudades.

Con la reducción del servicio, los pasajeros deben reorganizar sus rutinas, asumir mayores costos en transporte y, en muchos casos, extender significativamente los tiempos de viaje. La falta de frecuencias por la tarde es uno de los principales reclamos.

ECP TREN Los cipoleños que viajan a diario hacia Neuquén deben adoptar otros mecanismos de movilidad para el retorno. Estefania Petrella

Interrupciones y problemas recurrentes

A este escenario se suma otro factor que agrava el panorama: las constantes interrupciones del servicio registradas desde su reactivación en 2025. Uno de los principales inconvenientes ha sido los reiterados choques contra el puente ferroviario ubicado sobre la Ruta 151, lo que ha generado suspensiones imprevistas y afectado la regularidad del servicio.

Estos incidentes no solo provocan demoras y cancelaciones, sino que también generan desconfianza entre los usuarios, que ven en el tren un sistema cada vez menos previsible.

En este contexto, los usuarios no solo enfrentan menos frecuencias, sino también una creciente incertidumbre respecto a la continuidad y estabilidad del sistema. La falta de información oficial sobre posibles mejoras o incorporación de nuevas unidades incrementa la preocupación.