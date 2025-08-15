Finde largo y compras en Chile: cómo hacer para traer heladeras, cocinas y lavarropas

En Chile también es feriado, y se trata del primer feriado donde se encuentra habilitado el ingreso de este tipo de electrodomésticos.

Este viernes 15 de agosto es el inicio de un fin de semana largo para muchos en Argentina, si bien se trata de un día no laborable, gran cantidad de trabajadores sumaron un día extra de descanso. En Chile también es finde largo, porque el 15 de agosto es el festivo por la Asunción de la Virgen María. Es así, que algunos decidieron aprovechar -como suele suceder en varios feriados - para realizar un viajecito y cruzar la frontera hacia Chile, aprovechando para hacer compras.

La diferencia de precios en calzados, indumentaria y algunos electrodomésticos siguen siendo más que favorecedoras para los argentinos, ya que en algunos casos suele costar hasta tres veces menos. Pero ahora además se suma la posibilidad, habilitada desde el 22 de julio por el Gobierno Nacional, del ingreso de electrodomésticos y otros bienes adquiridos en el extranjero que hasta ahora quedaban fuera del régimen de equipaje.

A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Dirección General de Aduanas, se puso en marcha el esquema digital que permite incorporar por primera vez productos como heladeras, lavarropas o cocinas, al listado de artículos habilitados para ingresar al país bajo condiciones precisas y controladas.

De esta manera se liberó el ingreso al país de la denominada “línea blanca”, por lo que se pueden pasar este tipo de electrodomésticos por la frontera.

Cómo traer cocinas, heladeras y lavarropas desde Chile

Este viernes, sábado y domingo, serán el primer fin de semana largo en el que ya está habilitada la posibilidad de traer desde Chile nuevos electrodomésticos de línea blanca.

Estos grandes electrodomésticos pueden ingresar al país como equipaje, pagando la carga impositiva de una importación y sin la franquicia fiscal para eximirlos, como rige para celulares y notebooks. Deben estar visibles en los portaequipajes o las cajas de carga descubiertas de las camionetas.

Si bien la Dirección General de Aduanas (ARCA) eliminó la prohibición vigente sobre la importación de electrodomésticos de línea blanca para uso personal, esta modificación, formalizada mediante la Instrucción IG20253EARCADGADUA, habilita a los viajeros argentinos mayores de 16 años a ingresar hasta una unidad nueva por categoría (por ejemplo, una heladera, un lavarropas, un aire acondicionado, etc.), por año calendario, siempre que sea uso propio y sin fines comerciales.

Aquellos argentinos que quieran comprar una heladera, deberán considerar el valor base que da la Aduana y a partir de ese número calcular un 14% de arancel, 21% de IVA, 11% de Ganancias (por ser bien de uso personal) y 2,5% de Ingresos Brutos.

ARCA confirmó que habrá un tope de un electrodoméstico por año y por persona. Así, el Régimen Simplificado para Importación de Línea Blanca establece que el valor del electrodoméstico comprado en el exterior no afectará la franquicia de U$S 300 para compras que habitualmente aplica como tope.

Por ejemplo, si una heladera nueva cuesta US$ 400, la franquicia terrestre es de 300US$, se excede 100US$, con lo que pagaría 50US$ más (50% del exceso). Si bien se usa el nuevo régimen, el cálculo del arancel se hace de acuerdo al exceso sobre la franquicia terrestre, ya que el régimen general aplica fuera del equipaje tradicional.

En el caso de una heladera Bosch, que en nuestro país está a 2,5 millones de pesos, el precio de lista en cualquiera de las cadenas chilenas ronda el equivalente a 650 mil pesos chilenos, que en AR$ son cerca de 900 mil. Al sumarle el componente fiscal. el valor neto saltaría a AR$ 1,4 millones. Y a partir de ahí cargarle los costos de acarreo, si se contrarara un servicio para hacerlo, destacó NA.

El nuevo régimen de línea blanca no se puede superponer con la franquicia de equipaje tradicional: tributa en base al Régimen General de Importación, fuera de equipaje. Todas estas salvedades fiscales que pesan sobre la línea blanca relativizan la conveniencia de comprar uno de esos electrodomésticos y cargarlo en el auto o camioneta.

El trámite de entrada de electrodomésticos de línea blanca